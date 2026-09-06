خروج طائرة شحن بوينج 767 عن المدرج أثناء هبوطها بمطار ميامي الدولي

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بخروج طائرة شحن بوينج 767، تعمل لصالح إحدى شركات التجارة الإلكترونية، عن المدرج، في أثناء هبوطها في مطار ميامي الدولي.

وأشارت التقارير إلى أن الطائرة عبرت إحدى الطرق خلال هذه الحادثة، قبل أن تتوقف خارج المطار، وسط تصاعد كثيف للدخان واندلاع النيران.

ووفق المعلومات الأولية، فقد كانت الطائرة قادمة من سان خوان في بورتوريكو حيث استجابت فرق الطوارئ للحادث .

ومن جهتها، فرضت هيئة الطيران الفيدرالية توقفًا مؤقتًا للحركة الجوية، فيما لم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية مؤكدة بشأن الإصابات.