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الصحة العالمية تطمئن المصريين قبل الدراسة: لا خوف من إيبولا وماربورغ.. والوضع الوبائي مستقر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الصحة العالمية تطمئن المصريين قبل الدراسة: لا خوف من إيبولا وماربورغ.. والوضع الوبائي مستقر

إيبولا
إيبولا
محمد البدوي

طمأن الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الوبائيات والصحة العامة وعضو اللجنة العالمية لمراجعة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، الأسر المصرية بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الوضع الصحي والوبائي في مصر آمن ومستقر ولا يدعو للقلق بشأن احتمالات تفشي الفيروسات الوافدة، ومن بينها «إيبولا» و«ماربورغ».

منظومة متكاملة للرصد المبكر

وقال عبد الفتاح، خلال حواره مع برنامج «ملفات طبية» المذاع على قناة الشمس، ويقدمه الصحفي أحمد ياسر، إن منظومة الصحة العامة والطب الوقائي في مصر تتمتع بقدرات قوية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعتمد على منظومة متكاملة للرصد المبكر والحد من انتقال الأمراض، إلى جانب تأمين المنافذ والاستعداد للتعامل السريع مع أي طوارئ صحية محتملة.

منظومة الحجر الصحي

وأوضح أن منظومة الحجر الصحي تعمل بكفاءة عبر مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية، مع متابعة مستمرة للتحديثات والنشرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن تقييم المخاطر الوبائية ورصد حركة السفر والتنقلات الدولية.

إجراءات مشددة لمنع دخول الفيروسات

وحول التفشيات الأخيرة لفيروس «إيبولا» في عدد من دول وسط إفريقيا، ومن بينها الكونغو الديمقراطية وأوغندا وبوروندي، أوضح عضو اللجنة العالمية أن انتشار العدوى في تلك المناطق يرتبط بدرجة كبيرة بطبيعة التداخل الحدودي والقبلي وحركة السكان بين الدول المتجاورة.

 فحص ومتابعة المسافرين القادمين

وأكد أن مصر تطبق مجموعة من الإجراءات الاحترازية عبر المنافذ المختلفة، تشمل فحص ومتابعة المسافرين القادمين، والتدقيق في بياناتهم، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وفقاً لتقييم المخاطر، مع إمكانية المتابعة الصحية خلال فترة حضانة الأمراض التي تستدعي ذلك.

 استقرار الوضع الصحي والوبائي

وشدد عبد الفتاح على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية وقائية تهدف إلى منع دخول الأمراض المعدية إلى البلاد والتعامل المبكر مع أي حالات مشتبه بها، بما يضمن الحفاظ على استقرار الوضع الصحي والوبائي في مصر، خاصة مع زيادة حركة السفر بالتزامن مع بدء العام الدراسي.

 بدء العام الدراسي بصورة طبيعية

وأضاف أن الأسر المصرية يمكنها بدء العام الدراسي بصورة طبيعية، دون داعٍ للقلق أو الهلع من الفيروسات الوافدة، في ظل الإجراءات الوقائية والرقابية التي تطبقها الجهات الصحية المختصة.

منظومة الحجر الصحي الصحة الوبائيات اللوائح الصحية الدولية الصحة العالمية

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