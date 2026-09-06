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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مها عبد الناصر: منظمة الصحة العالمية تؤكد أهمية المساحات الخضراء.. وقطع الأشجار أمر غير ممنهج

قطع الأشجار
قطع الأشجار
محمود محسن

أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن المساحات الخضراء والأشجار تمثل عنصرًا مهمًا في تحسين الصحة النفسية للإنسان، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أهمية توفير الخضرة والمساحات الخضراء لتعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة.

وقالت مها عبد الناصر إن ما يتم من قطع للأشجار في عدد من المناطق يُعد أمرًا غير ممنهج، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الأشجار وعدم إزالتها إلا في حالات الضرورة، مع دراسة البدائل التي تضمن استمرار المساحات الخضراء.

وأضافت أن الأشجار تمثل «مظلات طبيعية» تسهم في توفير الظل وتقليل تأثير درجات الحرارة، فضلًا عن دورها في تحسين البيئة والمظهر العام للمدن.

المساحات الخضراء

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية وضع رؤية واضحة للتعامل مع الأشجار والمساحات الخضراء، بما يحقق أهداف التطوير دون الإضرار بالبيئة أو المساس بحق المواطنين في بيئة صحية ومستدامة.

الدكتورة مها عبد الناصر مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المساحات الخضراء منظمة الصحة العالمية

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