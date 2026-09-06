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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: البلد بقى شكلها «ساقع» من قطع الأشجار.. والناس بتبص على الزرع المتبقي بخوف

عمرو أديب
عمرو أديب
محمود محسن

أكد الإعلامي عمرو أديب أن ملف قطع الأشجار أصبح محل اهتمام واسع من المواطنين، متسائلًا عن قيمة الغرامات التي تتحملها الحكومة في حال قطع الأشجار، خاصة في ظل صدور قرار بتغريم من يقوم بقطع الأشجار مبلغ 5 آلاف جنيه.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”،أن  «البلد بقى شكلها ساقع من قطع الأشجار، والناس بقت بتبص على الزرع المتبقي ولديهم يقين إنه سيتم قطعها وإزالتها».

وتابع أن مشاهد إزالة الأشجار أثرت على الشكل العام للعديد من المناطق، مشيرًا إلى أن حالة القلق لدى المواطنين أصبحت مرتبطة بمصير الأشجار والمساحات الخضراء المتبقية، في ظل اعتقاد لدى البعض بأنها قد تتعرض للقطع والإزالة.

أعمال التطوير 

ودعا أديب إلى إعادة النظر في سياسات التعامل مع الأشجار، والحفاظ على المساحات الخضراء، بما يحقق التوازن بين أعمال التطوير والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمدن.

عمرو أديب قطع الأشجار المواطنين الأشجار التطوير

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