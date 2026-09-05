بتطلع الميكروبات والبكتيريا من الجسم.. عشبة رخيصة تمتلك فوائد مذهلة

تعد الميكروبات والبكتيريا الضارة من أكثر المواد التي تتسبب في إصابة الإنسان بالأمراض والمشكلات الصحية المختلفة.

ووفقا لما جاء في موقع “ميديسين نت”، فإن البقدونس يمتلك الخصائص التالية لمساعدة الجسم في التخلص من البكتيريا والفطريات.

تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في البقدونس على صحة الأسنان ومشاكل الجلد الناتجة عن البكتيريا.

يتمتع البقدونس بخصائص مضادة للبكتيريا بطبيعته وهو قلوي، ما يجعله منعشًا طبيعيًا للفم ويساعد في قتل الكائنات الحية الدقيقة في الفم التي تسبب الروائح الكريهة.

ولأن البقدونس عامل مضاد للبكتيريا، فإنه يمكن أن يساعد في إزالة الكائنات الحية الدقيقة الضارة من الجسم.

يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للفطريات الموجودة في البقدونس في إزالة الفطريات مثل قدم الرياضي أو القوباء الحلقية.

يوجد الأبيول في البقدونس وهو زيت عطري يساعد في إبطاء نمو الكائنات الدقيقة والوقاية من الأمراض.