زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لوقف هجماتها على موسكو حتى الإثنين المقبل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، استعداد بلاده للامتناع عن شن هجمات على موسكو بدءاً من اليوم وحتى نهاية يوم الاثنين، معرباً عن تطلعه إلى أن تبادر روسيا بالمثل وتتوقف عن استهداف العاصمة كييف.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه على تطبيق تليجرام: "تحدثت للتو مع مبعوثي الرئيس الأمريكي، الذين بدأوا بالفعل العمل مع الجانب الروسي اليوم، واعتباراً من لحظة هذا الاتصال، نحن مستعدون للالتزام بوقف الضربات الجوية على المدن المشاركة في العملية التفاوضية.. ومن الآن وحتى نهاية يوم السبت، وكذلك يومي الأحد والاثنين، فإن أوكرانيا مستعدة للامتناع عن الضربات على موسكو، وننتظر من الروس التصرف بالمثل تجاه كييف".

وأضاف زيلينسكي أنه تلقى اليوم إيجازات من وزير الدفاع يفجيني خمارا والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ميخايلو دراباتي، حول مستجدات الأوضاع على خطوط الجبهة، وتطورات التهديدات في المجال الجوي الأوكراني، فضلاً عن التحركات والعمليات الدفاعية النشطة التي تخوضها القوات الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني: "أعرب عن امتناني لكل جنودنا على دفاعهم الفعال عن المواقع الأوكرانية"، مشدداً على أن بلاده تعتزم الحفاظ على نفس القدر من الفاعلية والنشاط على المسار الدبلوماسي.

وتابع زيلينسكي: "على المسار الدبلوماسي، يجب أن تكون تحركاتنا، بنفس القدر من القوة والفاعلية وبنسبة 100%.. لقد جرت المصادقة على جدول الأنشطة الدبلوماسية المقررة غداً في كييف بمشاركة الفريق الأمريكي؛ إذ ننتظر وصول ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ونحن على أتم الاستعداد لإجراء محادثات جوهرية".