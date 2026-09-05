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في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة حكمها على المنتجة سارة خليفة و12 آخرين بالإعدام شنقا، في قضية تصنيع المخدرات وترويجها والاتجار بها في التجمع.

تفاصيل القضية 

كما أصدرت حكمها على باقي المتهمين بأحكام متفاوتة بالسجن،.

وخلال حديثه أمام هيئة المحكمة، أكد أحد المتهمين أنه يبلغ من العمر 26 عامًا، وأنها المرة الأولى التي يواجه فيها مثل هذا الموقف، موضحًا أن الواقعة بدأت أثناء وجوده داخل محل إقامته في إمارة دبي.

وقال المتهم إن قوات الشرطة داهمت مقر سكنه وأجرت عملية تفتيش، مشيرًا إلى أنه لم يُعثر بحوزته على أي مواد مخدرة، قبل أن يتم اقتياده إلى قسم الشرطة.

وأضاف أنه جرى ترحيله عقب ذلك إلى مطار سفنكس في مصر، ثم نُقل إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معه في القضية.

محكمة جنايات القاهرة سارة خليفة الاعدام

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