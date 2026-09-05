العدالة أساس نجاح أي فرقة.. محمد سعيد يكشف فلسفة عموتة مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد سعيد، عن فلسفة الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعامل مع لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن المدرب المغربي يضع أولوية كبيرة للعناصر التي شاركت في معسكر إسبانيا.

الأهلي

وقال محمد سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون»: «حسين عموتة عنده فلسفة هتبقى مفيدة للأهلي، مفيش لاعب ملعبش أو متواجدش في المعسكر هيدخل في الفريق الأساسي دلوقتي».

وأوضح أن عموتة يفضل في الوقت الحالي الاعتماد على المجموعة التي خاضت معسكر إسبانيا، باعتبارها الأكثر جاهزية وانسجامًا مع أفكاره الفنية، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين الذين غابوا عن المعسكر لن يبدأوا بشكل أساسي خلال الفترة الحالية.

وأضاف: «إمام عاشور أو توفيق محمد أو محمود صلاح وكل اللاعيبة اللي مشاركتش في معسكر إسبانيا مش هتبدأ الدوري مع الأهلي في الفترة الحالية».

وأشار محمد سعيد إلى أن الباب لن يكون مغلقًا أمام هؤلاء اللاعبين، موضحًا أن الظروف قد تتغير خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في حال تعرض أي من العناصر الأساسية للإصابة أو احتياج الفريق إلى إجراء تغييرات في التشكيل.

وتابع: «ممكن يبدأوا في الأسبوع الرابع أو الخامس لو لا قدر الله فيه إصابات».

وأكد أن عموتة يرى أن منح الأولوية للاعبين الذين بذلوا جهدًا خلال معسكر الإعداد أمر مهم لتحقيق العدالة داخل الفريق، خاصة أن جميع اللاعبين يجب أن يشعروا بأن الحصول على فرصة المشاركة مرتبط بالاجتهاد والجاهزية.

واختتم محمد سعيد حديثه بالتأكيد على أهمية هذا النهج بالنسبة لغرفة ملابس الأهلي، قائلًا: «الراجل شايف فيه الأولوية للمجموعة اللي اشتغلت في المعسكر، وجانب العدالة أساس نجاح أي فرقة ومهم لأوضة اللبس».

وتأتي تصريحات محمد سعيد في ظل بداية الأهلي مشواره ببطولة الدوري، حيث شهدت قائمة الفريق لمواجهة سموحة غياب عدد من اللاعبين، من بينهم إمام عاشور وتوفيق محمد ومحمود صلاح لأسباب مختلفة، بينما ضمت القائمة مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في فترة الإعداد.