تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

ظهر تريند جديد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس بتكلفة اقتصادية لتصبح بديلا اقتصاديا عن اللحمة.

وفي السطور التالية نعرض طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس الشهية كبديل ارخص لكفتة اللحمة.

مقادير كفتة الباذنجان والبطاطس

كيلو بطاطس

كيلو باذنجان

بيض

بصل مفروم

ثوم مفروم

ملح

فلفل اسود

بقدونس مفروم أو فلفل أخضر مفروم

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

اسلقي البطاطس والباذنجان جيدا ثم قشريهما واهرسي كل منهما على حدى

في بولة امزجيهما جيدا وضيفي باقي المكونات وقلبيهم جيدا ثم شكليهم اصابع أو دوائر

اقلي كفتة الباذنجان في الزيت الساخن على النار حتى النضج وتقدم مع الخبز وبالهنا والشفا.