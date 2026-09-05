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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. انطلاق منافسات البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى بمشاركة 15 دولة عربية

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

تنطلق، اليوم السبت، منافسات البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري على مضمار المركز الأولمبي للفرق القومية، بمشاركة وفود 15 دولة عربية.

وتبدأ مراسم حفل الافتتاح في الخامسة مساءً، إيذاناً بانطلاق منافسات البطولة التي تجمع نخبة من المواهب الواعدة في ألعاب القوى العربية، وسط استعدادات تنظيمية وفنية مكثفة.

وكان قد عقد، أمس، الاجتماع الفني الختامي للبطولة، بحضور ممثلي جميع الوفود المشاركة، حيث تم استعراض الترتيبات التنظيمية النهائية والبرنامج الزمني للمنافسات، إلى جانب مناقشة مختلف الجوانب الفنية والتحكيمية، بما يضمن خروج المنافسات بالصورة التي تليق بالبطولات العربية، ووفقًا للوائح والمعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وأكد العميد حاتم فودة رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، ان استضافة مصر للنسخة الثانية عشرة من البطولة العربية لألعاب القوى تؤكد مجددا مكانتها الرائدة في تنظيم واستضافة البطولات العربية والدولية، وقدرتها على توفير بيئة تنافسية مثالية لاكتشاف وصقل المواهب الشابة، ومنحها فرص الاحتكاك القوي الذي يسهم في تطوير مستوياتها، ويمهد الطريق أمامها لتمثيل أوطانها في المحافل القارية والدولية والدورات الأولمبية المقبلة.

وتابع فودة البطولة تأتي في توقيت مهم للغاية، باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية لإعداد اللاعبين واللاعبات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الأفريقية 2027 ودورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار، مشيرًا إلى أن توقيت البطولة يمثل فرصة مثالية للوقوف على مستوى جاهزية العناصر الواعدة واكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك قبل المشاركة في البطولات الكبرى.

من جانبه، أكد محمد أبو فندي، نائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى ومدير البطولة، اكتمال جميع التجهيزات التنظيمية والفنية للبطولة، إضافة على توفير كافة أوجه الدعم الفني للناشئين والناشئات، والمنتخبات الوطنية المشاركة باعتبارهم مستقبل ألعاب القوى العربية، مشيرًا إلى  أن توقيت إقامة المنافسات يمثل محطة إعداد مهمة للاعبين واللاعبات استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويشهد اليوم الأول من منافسات البطولة زخمًا رياضيًا كبيرًا، حيث يتضمن البرنامج عددًا من السباقات والمسابقات المتنوعة، على فترتين صباحية ومسائية.

الفترة الصباحية:

- نهائي 5000 متر مشي للناشئين.
- تصفيات ونصف نهائي سباق 100 متر للناشئين والناشئات.
- نصف نهائي سباق 400 متر.
- نهائي الوثب العالي للناشئات في تمام الساعة 10:20 صباحًا.
- نهائي دفع الجلة للناشئين.
- نهائي الوثب الطويل للناشئات.

الفترة المسائية:

- نصف نهائي سباق 110 أمتار حواجز للناشئين.
- نهائي الوثب الطويل للناشئين.
- سباقات 800 متر.
- نهائي سباق 200 متر للناشئات.
- نهائي سباق 3000 متر للناشئات.
- نهائي قذف القرص للناشئات.
- ويُختتم اليوم بإقامة نهائي سباق 3000 متر للناشئين.

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