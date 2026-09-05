بوتين يوقف الضربات على كييف 3 أيام وسط تشاؤم بشأن التسوية

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن التعليمات التي أصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقتصر حتى الآن على العاصمة الأوكرانية كييف، ولا تشمل وقفًا شاملًا للضربات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وأوضح، خلال مداخلة على القناة، أن الضربات الروسية على كييف ستتوقف اعتبارًا من منتصف الليل ولمدة ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تبدو استجابة لمطلب أمريكي، بالتزامن مع زيارة ويتكوف وكوشنر إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين من المقرر أن يعقدوا محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، خلال الساعات المقبلة.

تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

وأشار مشيك إلى وجود حالة من التشاؤم بين الخبراء والمراقبين بشأن إمكانية تحقيق تقدم حقيقي في مسار تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، معتبرًا أن هذه الزيارة قد لا تختلف كثيرًا عن الزيارات الأمريكية السابقة إلى موسكو.

وأوضح أن بوتين سيؤكد بحسب التوقعات استعداد موسكو ورغبتها في التفاوض، لكنه سيشدد في الوقت نفسه على ضرورة ممارسة واشنطن ضغوطًا على أوكرانيا للقبول بالمطالب الروسية.

العقوبات الغربية والضغوط الأمريكية

وأكد أن روسيا ترى أنها تكيفت مع العقوبات الغربية والضغوط الأمريكية، ولم تبدِ استعدادًا واضحًا لتقديم تنازلات جديدة.

استمرار الخلافات بشأن الأراضي

وأضاف أن موسكو تؤكد مواصلة عمليتها العسكرية مع الإبقاء على باب الدبلوماسية والمفاوضات مفتوحًا، شريطة موافقة كييف على الشروط التي تطرحها روسيا، في ظل استمرار الخلافات بشأن الأراضي ومستقبل القيادة الأوكرانية.