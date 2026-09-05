قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أتلتيك بيلباو يضرب أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة بالدوري الإسباني
مصر وأمريكا تبحثان سبل إنهاء أزمتي السودان وليبيا وتعزيز التعاون الاستراتيجي
5 مصريين يحققون العلامة الكاملة في كأس الرئيس ببطولة العالم للأطباق المروحية
وزير الصحة يتفقد القسم المطور بمستشفى دار الشفاء ويوجه بإجراء فحص الماموجرام للسيدات المترددات
وزير الحرب الأمريكي يهدد إيران: سنستهدف ناقلات نفطها إذا أطلقت النار على سفننا
صحيفة عبرية تحذر: غياب الإصلاح الجذري يهدد بقاء إسرائيل حتى عام 2048
أسعار العملات الأجنبية الآن
معرض مصر القديمة تكشف أسرارها في هونج كونج يستقبل 600 ألف زائر
بابا وماما علموني الأمانة.. حكاية طفل أعاد 50 ألف جنيه لصاحبها ويرفض المكافأة
التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان
استخبارات أمريكية تكشف مخطط إيران لاستنزاف ترامب وإطالة الحرب حتى انتخابات نوفمبر
برلمانية: دعم العلاج على نفقة الدولة ضرورة لضمان وصول الرعاية الصحية لمستحقيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أجرة مقابل المنفعة.. ما حكم الانتفاع بالهاتف المرهون؟ دار الإفتاء تجيب

الهاتف
الهاتف
محمد شحتة

ما حكم الانتفاع بالهاتف المرهون؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء وأكدت في إجابتها أنه إذا أراد الشخص أن ينتفع بالهاتف فإن المخرج في ذلك أن يقوم باستئجار الهاتف المرهون من مالكه (الراهن)، وتَلزَمُ المرتهنُ حينئذٍ أجرة مقابل المنفعة يدفعها للراهن، فتنتفي بذلك شبهة الربا.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا انتفاع المرتهن بالعين المرهونة (الهاتف) متى كان سبب الرهن دينًا ناشئًا عن قرض؛ لأنه حينئذ يصير من قبيل القرض الذي جر نفعًا، وهو منهي عنه شرعًا.

وتابعت دار الإفتاء: ولا يكون من قبيل القرض الذي جر نفعًا، فأحدهما ورد على محل غير الآخر، فالإجارة على المنفعة، والرهن على الرقبة، وهو جائز شرعًا.

حكم الانتفاع بالشيء المرهون

وورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول: “أقرضت صديقي مبلغا من المال، وحل موعد سداده ولم يف به، وبعد إلحاحي في طلب الدين وخوفي من عدم قدرته على السداد رهن هاتفه لدي. فهل يجوز لي استخدام هذا الهاتف حتى يسدد ما عليه؟ وهل يجب علي حينئذ دفع أجرة عن مدة استخدامه؟ وهل يجب علي استئذانه في استخدامه؟”.

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجوز شرعًا انتفاع المرتهن بالعين المرهونة (الهاتف) متى كان سبب الرهن دينًا ناشئًا عن قرض ؛ لأنه حينئذ يصير من قبيل القرض الذي جر نفعًا، وهو منهي عنه شرعًا.

وأضافت: “وإذا أراد المرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة فإن المخرج في ذلك أن يقوم المرتهن باستئجار العين المرهونة من مالكها (الراهن)، وتَلزَمُ المرتهنُ حينئذٍ أجرة مقابل المنفعة يدفعها للراهن، فتنتفي بذلك شبهة الربا، ولا يكون من قبيل القرض الذي جر نفعًا، فأحدهما ورد على محل غير الآخر، فالإجارة على المنفعة، والرهن على الرقبة، وهو جائز شرعًا”.

دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية المرتهن الرهن الهاتف المرهون استعمال الرهن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

ترشيحاتنا

الهاتف

أجرة مقابل المنفعة.. ما حكم الانتفاع بالهاتف المرهون؟ دار الإفتاء تجيب

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: يجب نشر ثقافة الرضا بين الناس وعدم الانشغال بما في أيدي الآخرين

الطالب مهند

قصته هزت القلوب.. حكاية مهند الذي أنقذه شيخ الأزهر من التشرد| فيديو

بالصور

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد