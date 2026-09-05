تقديرًا لدعمه المتواصل.. بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط تهدي إنجازها التاريخي للرئيس السيسي

أعلن المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إهداء الإنجاز التاريخي الذي حققته البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لدعمه المتواصل للرياضة والرياضيين، وحرصه الدائم على أن تكون الرياضة المصرية إحدى ركائز بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأكد المهندس ياسر إدريس أن إهداء هذا الإنجاز إلى الرئيس يأتي في ظل حالة إجماع بين أبطال مصر وبطلاتها وجميع أفراد البعثة المصرية، الذين رأوا أن ما تحقق في تارانتو هو ثمرة من ثمار الدعم الذي تحظى به الرياضة المصرية من القيادة السياسية.

وقال إدريس، في بيان اليوم السبت، إن أبطال وبطلات مصر لم يحملوا إلى تارانتو أحلامهم الشخصية فقط، وإنما حملوا علم وطن كامل، وعادوا إلى مصر بإنجاز تاريخي بلغ 58 ميدالية متنوعة، ليؤكدوا أن مصر التي تستثمر في الإنسان وتدعم موهبته وتفتح أمامه أبواب الحلم، قادرة على صناعة أبطال يرفعون رايتها في أكبر المحافل.

وأضاف إدريس، الذي كان رفقة الأبطال والبطلات في تارانتو، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتكامل الجهود والدعم المتواصل من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مشيدًا بما بذله من دعم ومساندة للبعثة والاتحادات والرياضيين، وبالتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الاولمبية وكل أفراد المنظومة الرياضية.

وأكد أن الدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين يعكس رؤية الدولة المصرية الحديثة في بناء الإنسان المصري القادر على المنافسة والإنجاز، وأن ما تحقق في تارانتو يمثل واحدة من الصور المضيئة لهذه الرؤية.

وقال إدريس: «كانت الميدالية لحظة فرح.. وكان العلم المصري هو الحكاية كلها.. شكرًا لمن آمن بالحلم، فكان الإنجاز.. وشكرًا لمن دعم الإنسان، فصنع البطل».

وتوجه رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس، وإلى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الرياضة المصرية ستواصل العمل والبناء، مستلهمة من هذا الدعم قوة جديدة لمواصلة مسيرة الإنجازات ورفع اسم مصر وعلمها عاليًا في كل المحافل الدولية.