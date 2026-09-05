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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

في حفل زفاف.. ضبط جزار هدد سائق بعصا خشبية بالجيزة

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بحوزته "عصا خشبية" بالتعدى بالسب على قائد سيارة حال سيره بأحد الطرق بالجيزة.

حفل زفاف

بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بالمقطع ربع نقل "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر) ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 1 / الجارى وحال سيره بالسيارة قيادته بأحد الطرق بدائرة المركز حدثت مشادة كلامية بينه والشخص الظاهر بمقطع الفيديو هدده خلالها بعصا خشبية دون التعدى عليه لخلاف حول أولوية المرور حال إقامة حفل زفاف بذات الطريق، وتم الصلح والتراضى بينهما فـى حينه.

أمكن تحديد وضبط المشكو فـى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (جزار - مقيم بدائرة المركز)، وضبط بحوزته (العصا الخشبية "المستخدمة فى الواقعة")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية عصا خشبية التعدى بالسب

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