بوتين يصف مفاوضات ويتكوف وكوشنر بـ«الصعبة».. مساعٍ أمريكية لإنهاء حرب أوكرانيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع الذي ستتناوله المفاوضات مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بأنه «صعب»، في مستهل اللقاء الذي جمعهم داخل الكرملين، اليوم السبت، ضمن تحرك أمريكي جديد لإحياء مسار التفاوض الرامي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووصل ويتكوف وكوشنر إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين، حاملين مقترحًا أمريكيًا جديدًا يستهدف دفع موسكو وكييف نحو تسوية سياسية للحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.

ومن المقرر أن ينتقل المبعوثان الأمريكيان إلى كييف عقب اجتماعاتهما في موسكو، في إطار جولة دبلوماسية تستهدف تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.

وتأتي المباحثات في ظل استمرار الخلافات الرئيسية بين روسيا وأوكرانيا بشأن شروط إنهاء الحرب، خصوصًا الملفات المتعلقة بالأراضي وترتيبات الأمن ومستقبل أوكرانيا وعلاقتها بحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وتتمسك موسكو بمطالب تتعلق بالأراضي وبالحد من توجه كييف نحو الانضمام إلى الحلف، بينما ترفض أوكرانيا تقديم تنازلات تمس سيادتها أو وحدة أراضيها.

وفي محاولة لتهيئة أجواء أكثر ملاءمة للمحادثات، أعلن بوتين وقف الضربات على كييف لمدة 72 ساعة، بالتزامن مع وجود المبعوثين الأمريكيين في موسكو، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف ضرباتها على موسكو خلال الفترة نفسها.

ويعكس وصف بوتين للموقف بأنه «صعب» حجم العقبات التي لا تزال تعترض أي تسوية شاملة، رغم استئناف الاتصالات رفيعة المستوى. ويأمل الجانب الأمريكي في أن تفتح الجولة الحالية مسارًا جديدًا للمفاوضات، إلا أن اتساع الفجوة بين الموقفين الروسي والأوكراني يجعل التوصل إلى اتفاق نهائي مهمة معقدة.

