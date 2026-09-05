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بوتين يعلن وقف الضربات على كييف: موسكو مستعدة لتأمين المفاوضات مع واشنطن
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بوتين يعلن وقف الضربات على كييف: موسكو مستعدة لتأمين المفاوضات مع واشنطن

بوتين
بوتين
محمد البدوي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية لن تشن، اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، السبت، هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف، في خطوة وصفها بأنها تأتي في إطار التهدئة وتهيئة الأجواء أمام الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وقف الضربات الروسية على كييف

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ قال بوتين إن طلب وقف الضربات الروسية على كييف وصل إلى موسكو عبر القنوات الرسمية، مؤكدًا أن القوات الروسية لم تستهدف العاصمة الأوكرانية منذ الليلة الماضية.

إنهاء النزاع الروسي الأوكراني

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو ترحب بالتعاون مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لبحث السبل الكفيلة بإنهاء النزاع الروسي الأوكراني، مؤكدًا استعداد بلاده للعمل مع الجانب الأمريكي لدفع المسار التفاوضي إلى الأمام.

وأوضح بوتين أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن عملية التفاوض، وكذلك أمن الوفد الأمريكي خلال توجهه إلى كييف، في إشارة إلى استعداد موسكو لتوفير الظروف المناسبة أمام التحركات الدبلوماسية المرتبطة بمسار التسوية.

وأكد الرئيس الروسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل جهوده للمساهمة في إيجاد حل للنزاع الروسي الأوكراني، مشيرًا إلى أهمية التحركات الأمريكية في محاولة الدفع نحو إنهاء الحرب.

 

الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية

ولفت بوتين إلى أن مستوى الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية انخفض بصورة ملحوظة، معتبرًا أن تراجع العمليات العسكرية من جانب كييف قد يسهم في تهيئة الظروف أمام تحركات سياسية ودبلوماسية جديدة.

بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية

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