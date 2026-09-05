تبدأ من الليلة.. بوتين يصدر أوامره بعدم شن غارات على كييف لمدة 3 أيام

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا بعدم شن أي غارات على العاصمة الأوكرانية كييف لمدة ثلاثة أيام تبدأ من منتصف الليلة.



و في وقت سابق من اليوم، أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم السبت أن قواتها قصفت ليلا مصانع للمعادن بمقاطعة دنيبروبيتروفسك يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، كما ضربت أهدافا لوجستية في جنوب أوكرانيا.

و من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن قواتها نفذت ضربات دقيقة استهدفت سفينتي شحن في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة وذخائر غربية إلى القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان إن أسلحة جوية عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية استهدفت خلال ليلة 4 سبتمبر الجاري سفينة شحن جافة محملة بأسلحة غربية الصنع في ميناء تشورنومورسك، إلى جانب مستودع معدات عسكرية ومحطة وقود مخصصة للجيش الأوكراني.

وأضاف البيان أنه تم استهداف سفينة شحن أخرى تحمل إمدادات عسكرية في ميناء يوجني بمقاطعة أوديسا.