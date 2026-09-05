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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب الفلاحين: الطحالب وقبلها الوشق والبرص المصري مخلوقات تتلذذ بإزعاج إسرائيل

الطحالب
الطحالب
شيماء مجدي

قال حسين  عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للنقابة العامة للفلاحين أن إسرائيل فقدت نحو75% من امدادات المياه الناتجة من تحلية مياه البحر الأبيض المتوسط بسبب هجوم الطحالب المصرية الدقيقة.

ولفت “أبوصدام ” حلال تصريحات له ، أن هذه الطحالب تتسبب في  توقف محطات تحلية المياه في  إسرائيل عن العمل حيث تسببت في انسداد الاجزاء الداخليه لمنظومة معالجة المياه.

 

أسباب انتشار الطحالب 

وأضاف “نقيب الفلاحين” أن الأسباب الرئيسية لزيادة  انتشار هذه الطحالب علي السواحل الفلسطينية الإسرائيلية يرجع إلي التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة الذي أدى لزيادة أعداد هذه الطحالب، التي تتدفق عبر مياه نهر النيل البحر الأبيض المتوسط وتنقلها  التيارات المائية للسواحل الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشار ابوصدام  إلي انه يبدو أن الطحالب المصرية وقبلها الوشق المصري والبرص المصري كلها مخلوقات تتلذذ في إزعاج الإسرائيلين ، حيث تسببت مؤخرا الطحالب المصرية في زيادة عكارة السواحل الفلسطينية الإسرائيلية مما أدى لنقص في إمدادات المياه في اسرائيل.

وأكد أبوصدام أن الحجم الدقيق للطحالب والعوالق النباتية يجعلها تنفذ من المرشحات الأولية وتؤدي لوقف محطات التحلية مما يقلص حصص مياه الري والشرب في الأراضي المحتلة، مما يجبر اسرائيل علي استخدام مياه الآبار ورش مبيدات للقضاء علي هذه الطحالب علي سواحل البحر مما قد يؤدي إلي اضطرابات في التوازن البيئي البحري والقضاء علي الأسماك والأحياء المائية النافعة.

الطحالب إسرائيل الفلاحين تدفق الطحالب المصرية

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