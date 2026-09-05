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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
عزة عاطف

لفتت سيارة الليموزين الرئاسية الصينية “هونشي N701 الأنظار خلال زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينج” إلى القاهرة. 

وتتجاوز هونشي N701 مفهوم المركبات الفاخرة التقليدية؛ إذ تحمل رمزية سياسية وسيادية تعكس صورة الدولة الصينية وتطور صناعتها الوطنية، إلى جانب دلالات التوسع والنفوذ المتزايد لبكين في منطقة الشرق الأوسط.

رمزية «العلم الأحمر» والسيادة الوطنية الصينية

ترتبط علامة "هونشي" — والتي تعني باللغة الصينية "العلم الأحمر" — بالقادة السياسيين في الصين منذ تأسيسها في عام 1958؛ حيث لم تكن مجرد تجارة للسيارات، بل رمزًا موجهًا للمناسبات الرسمية والاستقبالات الدبلوماسية. 

ويأتي ظهور طراز N701 المخصص للرئاسة في المحافل الدولية، مثل زيارته إلى السعودية سابقًا وصولًا إلى زيارته للقاهرة، ليعكس حرص بكين على استعراض قدراتها الصناعية والتقنية المتقدمة كجزء من البروتوكول الرئاسي الرسمي الذي يرافق الرئيس أينما حل.

هونشي N701

طراز سرّي خارج منافسة السيارات التجارية

تختلف سيارة هونشي N701 عن السيارات الفاخرة المتاحة للبيع في الأسواق؛ إذ تعد نموذجًا خاصًا شديد التحصين وغير مخصص للبيع التجاري أو الطلب عبر الوكلاء. 

وظهرت السيارة للمرة الأولى علنيًا خلال زيارة الرئيس الصيني إلى هونج كونج في عام 2022، مما يجعل تقييمها مقترنًا بكونها مركز قيادة متحركًا ومحصنًا وليس بكونها منتجًا استهلاكيًا تجاريًا، حيث تجمع بين الحماية السيادية والاتصالات الآمنة.

مواصفات الأمان ومستوى التدريع الرئاسي

يصل طول سيارة الليموزين الرئاسية إلى نحو 5.5 متر، وتعتمد على هيكل ضخم مدعم بتدريع ثقيل قادر على التصدي للانفجارات وإطلاق النار. 

ورغم التكتم الرسمي الشديد حول تفاصيلها الفنية، تشير التقارير إلى تزويد السيارة بزجاج سميك مضاد للرصاص، وعجلات مقاومة للانقضاض قياس 21 بوصة، بالإضافة إلى مقصورة خلفية معزولة ومزودة بأنظمة تنقية وإمداد مستقل بالأكسجين للتعامل مع التهديدات البيولوجية والكيميائية.

سيارة الرئيس الصيني هونشي N701 Hongqi N701 سيارة رئيس الصين زيارة شي جين بينج لمصر

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مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
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