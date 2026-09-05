عقد جديد.. تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة عقارات المصريين بالخارج

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة عقارات المصريين بالخارج وخاصة بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات حاسمة ومشددة لمراجعة أوضاع المشروعات العقارية ومحاسبة شركات التطوير العقاري المتأخرة عن مواعيد تسليم الوحدات للمواطنين، بما في ذلك المصريين بالخارج.

وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، إن :"المصريين في الخارج الاستثمار عندهم في العقار في مصر.. بس لما بيستلموا بقى في مشكله انهم مش بيلاقوا العقار مش زي ما كانوا متوقعين مافيش مية ما فيش نور".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"الرئيس السيسي حط إيده على الموضوع ده.. وجه بالتعامل.. وعايزين عقد جديد".