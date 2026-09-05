تعليم قنا يوجه بفحص منشور إلزام الطالبات بارتداء النقاب بمدرسة إعدادية

وجه طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إدارة دشنا التعليمية بالفحص الفوري والدقيق لمنشور إلزام الطالبات بارتداء النقاب بإحدى المدارس، وتحديد المسؤول عن إصدار أو نشر هذه التعليمات، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حال ثبوت مخالفة التعليمات والضوابط المنظمة.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، إلى أن المنشور المتداول بشأن الزي المدرسي بإحدى المدارس الإعدادية التابعة لإدارة دشنا التعليمية، وما تضمنه من الإشارة إلى ارتداء الطالبات النقاب أو الإدناء ضمن الزي المدرسي، لا يمثل بأي شكل من الأشكال تعليمات أو قرارات صادرة عن مديرية التربية والتعليم بقنا.

وشدد سعدالدين، على أنه لا يجوز لأي مدرسة إلزام الطالبات بارتداء النقاب أو الإدناء، أو مطالبة أولياء الأمور بشرائهما باعتبارهما جزءًا من الزي المدرسي، دون صدور تعليمات رسمية معتمدة في هذا الشأن.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الزي المدرسي المعتمد وفق التعليمات الرسمية هو وحده محل الالتزام، وأنه لا يُعتد بأي منشورات أو تعليمات تصدر من المدارس خارج القنوات الرسمية والاختصاصات المقررة.

كما شدد سعدالدين، على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الرسمية، وعدم إصدار أي توجيهات من شأنها فرض أعباء إضافية على أولياء الأمور أو إثارة البلبلة بين الطلاب وأسرهم، مؤكدًا أن أي مخالفة للتعليمات الرسمية سيتم التعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات المقررة دون تهاون.



وكانت مدرسة اعدادية مشتركة بإدارة دشنا التعليمية، نشرت عبر صفحتها تنبيه هام بشأن الزي المدرسى، جاء نصه " ​حرصًا على تقديم صورة حضارية تليق بمدرستنا، ومنعًا لأي مظاهر للتنمر أو التمييز بين الطلاب، يُرجى من جميع أولياء الأمور والطلاب الالتزام التام بالزي الموحد وهو كالآتي: الطلاب (الأولاد): تي شيرت أزرق وبنطلون كحلي.

الطالبات (البنات): يفضل الالتزام بإدناء (مع النقاب) باللون الكحلي أو الأسود مراعاة للذوق العام ومظهر المدرسة".