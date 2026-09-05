قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة قضائية جديدة لـ ترامب قبل إنتخابات التجديد النصفي.. ماذا حدث؟
إشادة برلمانية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية : يدعم تطوير منظومة التعليم .. ويسهم في تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل
طرابزون سبور يضم علي حبش أوغلو نهائيًا قبل غلق فترة القيد
ترامب : كأس العالم لكرة القدم حققت 18مليار دولار للاقتصاد الأمريكي
رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2026.. الموقع يفتح اليوم
مساعد وزير التعليم يكشف تفاصيل «البكالوريا المصرية».. 4 مسارات وتخصص الطالب يبدأ من الصف الثاني الثانوي
كل ما تريد معرفته عن مواصفات وأسعار هواتف iPhone 18 Pro قبل الإطلاق
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط
أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت
تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات يسبب أبخرة خطيرة و مشكلات صحية
أسعار وقود الديزل في أمريكا ترتفع لأعلى مستوياتها على الإطلاق
السكة الحديد تنفي نشوب حريق بالقرب من خط القاهرة – الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا يوجه بفحص منشور إلزام الطالبات بارتداء النقاب بمدرسة إعدادية

تعليم قنا
تعليم قنا
يوسف رجب

وجه طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إدارة دشنا التعليمية بالفحص الفوري والدقيق لمنشور إلزام الطالبات بارتداء النقاب بإحدى المدارس، وتحديد المسؤول عن إصدار أو نشر هذه التعليمات، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حال ثبوت مخالفة التعليمات والضوابط المنظمة.
 

وأشار  وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، إلى أن المنشور المتداول بشأن الزي المدرسي بإحدى المدارس الإعدادية التابعة لإدارة دشنا التعليمية، وما تضمنه من الإشارة إلى ارتداء الطالبات النقاب أو الإدناء ضمن الزي المدرسي، لا يمثل بأي شكل من الأشكال تعليمات أو قرارات صادرة عن مديرية التربية والتعليم بقنا.

وشدد سعدالدين، على أنه لا يجوز لأي مدرسة إلزام الطالبات بارتداء النقاب أو الإدناء، أو مطالبة أولياء الأمور بشرائهما باعتبارهما جزءًا من الزي المدرسي، دون صدور تعليمات رسمية معتمدة في هذا الشأن.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الزي المدرسي المعتمد وفق التعليمات الرسمية هو وحده محل الالتزام، وأنه لا يُعتد بأي منشورات أو تعليمات تصدر من المدارس خارج القنوات الرسمية والاختصاصات المقررة.

كما شدد سعدالدين، على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الرسمية، وعدم إصدار أي توجيهات من شأنها فرض أعباء إضافية على أولياء الأمور أو إثارة البلبلة بين الطلاب وأسرهم، مؤكدًا أن أي مخالفة للتعليمات الرسمية سيتم التعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات المقررة دون تهاون.
 

وكانت مدرسة اعدادية مشتركة بإدارة دشنا التعليمية، نشرت عبر صفحتها تنبيه هام بشأن الزي المدرسى، جاء نصه " ​حرصًا على تقديم صورة حضارية تليق بمدرستنا، ومنعًا لأي مظاهر للتنمر أو التمييز بين الطلاب، يُرجى من جميع أولياء الأمور والطلاب الالتزام التام بالزي الموحد وهو كالآتي: الطلاب (الأولاد): تي شيرت أزرق وبنطلون كحلي.

الطالبات (البنات): يفضل الالتزام بإدناء (مع النقاب) باللون الكحلي أو الأسود مراعاة للذوق العام ومظهر المدرسة".

قنا تعليم قنا إدارة دشنا التعليمية ارتداء النقاب الزي المدرسي مدرسة اعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

مصدر أمني ينفي حدوث أو تلقي بلاغات عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

تنسيق الجامعات

رابط سريع لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

التوقيت الشتوي

رجع الساعة إلى 11 بدلا من 12.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة

الشريحة الموحدة

قرار رسمي من الوزير بإلغاء الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.. من المستفيد؟

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذير عاجل من ظاهرة مناخية استثنائية تستمر حتى 2027.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

سائق مترو

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراجها.. قائمه أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي (عادية وفورية)

بالصور

تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات يسبب أبخرة خطيرة و مشكلات صحية

تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة
تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة
تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة

برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة وتحذير عاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة مهنيًا وتحذير عاطفي
برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة مهنيًا وتحذير عاطفي
برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة مهنيًا وتحذير عاطفي

برج الثور حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. انفراجة وتحسن في حياتك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. مفاجأة في العمل والحب

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد