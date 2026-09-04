عمل قنا: تعيين 1634مواطنًا وإصدار 1104شهادات قياس مستوى مهارة خلال أغسطس

واصلت مديرية العمل بمحافظة قنا، جهودها والتي شملت عددًا من المجالات، حيث بلغ إجمالي المسجلين من ذوي الهمم 1317مواطنًا، من بينهم 40 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما بلغ إجمالي المعينين 1634 مواطنًا، من بينهم 11 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال محمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، إنه في مجال علاقات العمل، بلغ إجمالي عدد الشكاوى الجماعية شكوتين، بينما بلغ عدد شكاوى الفصل 6 شكاوى، تم إحالة 4 منها للقضاء، وتسوية شكوى، وجارٍ بحث شكوى أخرى، كما بلغ عدد شكاوى المطالب 49 شكوى، تم إحالة 12 منها للقضاء، وتسوية 21 شكوى، وجارٍ بحث 16 شكوى.

وأضاف مدير مديرية العمل بقنا، بأنه في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 104 منشآت، وأسفرت الحملات عن تحرير 70 محضرًا، إلى جانب عقد 26 لجنة تراخيص، وتنفيذ 3 ندوات توعوية، وتلقي 4 شكاوى.

وأشار علي، إلى أن جهود المديرية في مجال التفتيش العمالي، شملت التفتيش الدوري على 409 منشآت، وتنفيذ حملات تفتيش نهارية شاملة على 154 منشأة، وحملات لمتابعة ساعات العمل الليلية على 60 منشأة، وتحرير 36 محضرًا، فضلًا عن عقد 4 ندوات.

ولفت مدير مديرية العمل بقنا، إلى أنه في مجال التدريب، تم إصدار 1104 شهادات قياس مستوى مهارة، واستخراج 1104 كارنيهات مزاولة مهنة، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأكد علي، استمرار المديرية في تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية، ومتابعة المنشآت، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال.



ومن جهته، أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بأن المحافظة تعمل على دعم جهود مديرية العمل، في مجالات تشغيل الشباب والسلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي والتدريب وعلاقات العمل.

وأشار محافظ قنا، إلى حرص الأجهزة التنفيذية على توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تساهم في خفض معدلات البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الخريجين لتلبية متطلبات السوق المحلي، فضلًا عن تكثيف الدورات التدريبية المتقدمة لتأهيل الكوادر الفنية القادرة على المنافسة بكفاءة عالية.