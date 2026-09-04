نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة وبدء استكمال إجراءات التنسيق للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني.

وتأتي نتيجة المرحلة الثالثة هذا العام بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في الأول من سبتمبر الجاري، لتبدأ بعدها إجراءات إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعدًا نهائيًّا رسميًّا ومحددًا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، ويعود ذلك إلى أن نتيجة المرحلة الثالثة لن يتم إعلانها لطلاب الدور الأول بصورة منفصلة، إذ قرر مكتب التنسيق انتظار تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني، ثم إعلان نتيجة الترشيحات بشكل مجمع لجميع طلاب المرحلة الثالثة في توقيت واحد.

وتشمل النتيجة المنتظرة الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة من الدور الأول، والطلاب الناجحين في الدور الثاني، بالإضافة إلى الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

كانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت بدء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة يوم السبت 29 أغسطس 2026، بحد أدنى 50% لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم، مع إتاحة التسجيل كذلك للطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية.

وكان الموعد المعلن في البداية لاستقبال الرغبات يمتد حتى الأربعاء 2 سبتمبر، إلا أن الوزارة اغلنت استمرار إتاحة الموقع للطلاب في إطار استكمال أعمال المرحلة وتسجيل المستحقين لها من طلاب الدور الثاني للثانوية العامة.

يرتبط تأجيل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة برغبة وزارة التعليم العالي في إعلان الترشيحات لجميع طلاب المرحلة مرة واحدة، بدلًا من إصدار نتيجة منفصلة لطلاب الدور الأول ثم إعادة إعلانها بعد إضافة الناجحين في الدور الثاني.

وبمجرد الانتهاء من استقبال رغبات جميع الطلاب، يبدأ مكتب التنسيق في فرز الرغبات وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقًا لقواعد التنسيق، ثم إعلان النتيجة النهائية إلكترونيًا.

ويحتاج الطالب إلى الدخول إلى خدمة نتيجة تنسيق الثانوية العامة، ثم إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة، لتظهر له نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد الذي تم توزيعه عليه.