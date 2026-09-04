قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الجمعة 4 سبتمبر
بدء تسجيل المواطنين في قرعة الحج السياحي لموسم 1448هـ
مسؤولون أمريكيون: الضربة على كوهستك جنوب إيران استهدفت برج اتصالات
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
دار الإفتاء تحسم الجدل: تنظيم الأسرة جائز شرعًا وليس تدخلًا في قدر الله
تقرير صيني: مصر تتحول إلى منصة إنتاج وتصدير لبكين بالشرق الأوسط وأفريقيا
ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا في ميزوري بشأن الخريطة الانتخابية الجديدة: سخيف وغير دستوري
كيفية تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة .. الإفتاء تجيب
تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
أمريكا تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران
الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الجمعة 4 سبتمبر

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على مدار تعاملات الأسبوع الجاري تباينا.

خلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد”  اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.

 أسعار الدولار بيعًا وشراءً في البنوك

يأتي بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) في صدارة البنوك من حيث السعر، إذ يشتري الدولار بـ51.07 جنيه ويبيعه بـ51.17 جنيه، ليظل الخيار الأغلى بين جميع البنوك المصرية.

يليه بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) الذي يشتري الدولار بـ50.91 جنيه ويبيعه بـ51.01 جنيه.

وبنفس سعر الشراء تقريبًا، يعلن البنك الأهلي الكويتي (ABK) عن شراء الدولار بـ50.91 جنيه وبيعه بـ51.01 جنيه.

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط ترقب تطورات الشرق الأوسط ومخاوف التضخم

بنك نكست وقناة السويس بنفس التسعير

يتطابق بنك نكست (NXT) مع بنك قناة السويس في الأسعار، حيث يشتري كل منهما الدولار بـ50.90 جنيه ويبيعه بـ51.00 جنيه.

تشترك مجموعة واسعة من البنوك الكبرى في نفس مستوى التسعير اليوم عند 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع وتضم: الأهلي المصري،بنك مصر، المصري الخليجي، التعمير والإسكان، المصرف المتحد، بنك اتش إس بي سي (HSBC، بيت التمويل الكويتي (KFH)، العقاري المصري العربي.

وسجل بنك الإسكندرية أفل نسبة تراجع في سعر الدولار بـ50.88 جنيه ويبيعه بـ50.98 جنيه.

بنك فيصل.. الوحيد الذي لم يتغير سعره

وحافظ بنك فيصل الإسلامي على سعره دون أي تغيير عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، ليكون البنك الوحيد الثابت.

سعر الدولار اليوم

ويتطابق بنك التنمية الصناعية مع البنك العربي الأفريقي في الأسعار حيث يشتري كل منهما الدولار بـ50.86 جنيه ويبيعه بـ50.96 جنيه.

المصرف العربي الدولي

تداول سعر الدولار في المصرف العربي الدولي  عند 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

يشتري بنك كريدي أجريكول مصر الدولار بـ50.85 جنيه ويبيعه بـ50.95 جنيه.

الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد رهانات رفع الفائدة وتعثر محادثات السلام

يعلن بنك التجاري الدولي (CIB)، أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، عن شراء الدولار بـ50.83 جنيه وبيعه بـ50.93 جنيه.

ويشتري بنك أبوظبي الأول (FABMISR) الدولار بـ50.80 جنيه ويبيعه بـ50.90 جنيه، فيما يعلن بنك الكويت الوطني عن سعر 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

أبوظبي التجاري.. الأعلى تراجعًا بين البنوك 

يسجل بنك أبوظبي التجاري أدنى سعر بين البنوك، حيث يشتري الدولار بـ50.75 جنيه ويبيعه بـ50.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار البنك المركزي متوسط سعر الدولار سعر الدولار رسميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

المحامي امين الدسوقي أحد الناجين في واقعة اسانسير محاكم المحلة

جواه واحدة ست وولادها | تفاصيل صادمة في حادث أسانسير مجمع محاكم المحلة .. خاص

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

عروس

انزلي من فوق المسرح | عروس تحرج جدتها بطلب صادم في حفل زفافها والأب يتدخل

محمد الشناوي

قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

ترشيحاتنا

رامي صبري

رامي صبري يلتقي جمهوره بعمان بحفل غنائي في أكتوبر

الفنان عمر رزيق

عمر رزيق لـ صدى البلد: شخصية سليم في حكاية لعبة جهنم سايكوباتية.. فيديو

شكري سرحان

إلى مقبرة فلكينز التذكارية.. تفاصيل دفن ابن شكري سرحان في أستراليا اليوم

بالصور

طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد