أمريكا تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

أعلنت الولايات المتحدة انضمام الاتحاد الأوروبي رسميًا إلى عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في خطوة تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين.

ولم تتضح على الفور تفاصيل الإجراءات التي سيتضمنها انضمام الاتحاد الأوروبي إلى العملية أو نطاقها.

كما أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن إدارة دونالد ترامب تبقي جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع إيران، بما في ذلك الضغط الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي، مشدداً على أن واشنطن لن تعلن تفاصيل تحركاتها المقبلة.

“كل الخيارات مطروحة”

وقال فانس في إفادة صحفية بالبيت الأبيض، اليوم الخميس: "هناك الكثير من الأشياء التي نقوم بها لمحاولة الضغط على النظام الإيراني.. وهناك الكثير من الأدوات الإضافية تحت تصرفنا"، موضحاً أن بعضها سيتم استخدامه والبعض الآخر لن يتم.