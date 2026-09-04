أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة .. آخر تحديث

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر تحركات متباينة على مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر صرف الدولار انخفاضًا طفيفًا في سعر الشراء ليستقر عند 50.88 جنيه بينما وصل سعر البيع إلى50.98 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية

وتراجع اليورو الأوروبي في الشراء ليصل إلى58.94 جنيه، وسعر البيع 59.21 جنيه.

وشهد الجنيه الإسترليني تراجعًا ليبلغ سعر الشراء 68.59 جنيه وسعر البيع 68.86 جنيه.

وهبط سعر شراء الفرنك السويسري إلي 62.65 جنيه وفيما ارتفع سعر البيع لنحو 63.03 جنيه.

سعر الـ100 ين ياباني

حقق (100) ين ياباني بنهاية تعاملات أمس الخميس، قبل الإجازة الأسبوعية للسوق المصرفي أعلى مكاسب في الشراء ليسجل 32.01 جنيه و32.68 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني اليوم 7.57 جنيه للشراء و7.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الكندي والأسترالي

وارتفع سعر الدولار الكندي ليصل إلي 36.74 جنيه للشراء و 36.94 جنيه للبيع.

فيما تداول سعر شراء الدولار الأسترالي عند 36.42 جنيه للشراء و 36.67 جنيه للبيع.