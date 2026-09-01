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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري

أسعار العملات الأجنبية والعربية
أسعار العملات الأجنبية والعربية
محمد غالي

تواصل أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارها النسبي أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديث معلن من البنك الأهلي المصري، وسط متابعة مستمرة لتحركات سوق الصرف ومستويات العرض والطلب على العملات الأجنبية.

أسعار العملات

ويأتي استقرار أسعار العملات في مستهل التعاملات بالتزامن مع استمرار اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب العملات العربية، خاصة في ظل ارتباط أسعار الصرف بالعديد من التعاملات التجارية والاستثمارية وحركة الاستيراد والتصدير.

  أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنك الأهلي المصري، في تمام الساعة 10:17:54 صباحا اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، تسجيل الأسعار التالية.

الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع، سواء بالنسبة لسعر البنكنوت أو سعر التحويل.

اليورو

بلغ سعر اليورو 59.0839 جنيه للشراء و59.3173 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن.

الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني 68.9388 جنيه للشراء و69.1916 جنيه للبيع.

أسعار العملات

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 36.7195 جنيه للشراء و36.8554 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

سجل الفرنك السويسري 62.8843 جنيه للشراء و63.1638 جنيه للبيع.

الين الياباني

بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 31.8352 جنيه للشراء و31.9637 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي

سجل الدولار الأسترالي 36.4761 جنيه للشراء و36.6395 جنيه للبيع.

أسعار العملات

  أسعار العملات العربية اليوم

سجل الدينار الكويتي 161.0689 جنيه للشراء و166.1674 جنيه للبيع.

وبلغ الريال السعودي 13.5308 جنيه للشراء و13.5917 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 13.8528 جنيه للشراء و13.8948 جنيه للبيع.

وبلغ الدينار البحريني 132.9591 جنيه للشراء و135.3581 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني 130.3057 جنيه للشراء و132.5489 جنيه للبيع.

وبلغ الريال القطري 12.9264 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.

وسجل الدينار الأردني 71.0073 جنيه للشراء و72.0763 جنيه للبيع.

  أسعار العملات الأوروبية والآسيوية

أظهرت تحديثات البنك الأهلي المصري تسجيل الكرون الدنماركي عند 7.9038 جنيه للشراء و7.9361 جنيه للبيع وفقا لسعر التحويل.

وبلغ الكرون النرويجي 5.4435 جنيه للشراء و5.477 جنيه للبيع، بينما سجلت الكرونا السويدية 5.3073 جنيه للشراء و5.3326 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني 7.5775 جنيه للشراء و7.5941 جنيه للبيع وفقا لسعر التحويل.

أسعار العملات

  متابعة مستمرة لأسعار الصرف

وتتغير أسعار العملات في البنوك وفقا لحركة سوق الصرف والظروف الاقتصادية ومستويات العرض والطلب، لذلك قد تشهد الأسعار تحديثات جديدة على مدار اليوم.

ويحرص المتعاملون على متابعة الأسعار المعلنة من البنوك قبل تنفيذ عمليات شراء أو بيع العملات، خاصة أن سعر الشراء يمثل القيمة التي يدفعها البنك مقابل العملة الأجنبية من العميل، بينما يعكس سعر البيع القيمة التي يحصل عليها البنك عند بيع العملة للعميل.

وتظل أسعار الدولار واليورو والعملات العربية محل متابعة يومية من جانب المواطنين والمستثمرين، نظرا لتأثير حركة أسعار الصرف على العديد من الأنشطة الاقتصادية والأسعار والتعاملات التجارية.

أسعار العملات العملات الأجنبية الجنيه المصري البنك الأهلي العملات

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