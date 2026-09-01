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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر
أسعار الذهب الآن في مصر
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر تصدر اهتمامات المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار تحركات المعدن النفيس محليا وعالميا، وسط متابعة دقيقة لسعر الأوقية في الأسواق العالمية وحركة الدولار أمام الجنيه.

 ويأتي ذلك مع استمرار حالة الترقب بين المتعاملين لتحديد أفضل توقيت للشراء أو البيع والاستثمار في الذهب.

أسعار الذهب الآن في مصر

وتتزايد متابعة أسعار الذهب بشكل خاص من جانب الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، وكذلك الباحثين عن وسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تغيرات وتحركات متواصلة في الأسواق المالية.

  أسعار الذهب الآن في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7235 جنيها للبيع، مقابل 7190 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6330 جنيها للبيع، مقابل 6290 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5425 جنيها للبيع، مقابل 5390 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4220 جنيها للبيع، مقابل 4195 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50640 جنيها للبيع، مقابل 50320 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأوقية بالجنيه المصري نحو 225010 جنيهات للبيع، مقابل 223590 جنيها للشراء، بينما سجلت الأوقية عالميا نحو 4445.23 دولار.

أسعار الذهب الآن في مصر

  تحركات أسعار الذهب في السوق المصرية

تتأثر أسعار الذهب في مصر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن التغيرات في مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقد تشهد أسعار الذهب أكثر من حركة صعودا أو هبوطا خلال اليوم الواحد، نتيجة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وحركة التداول المحلية، لذلك يفضل للراغبين في الشراء أو البيع التأكد من السعر الفعلي لدى التاجر في وقت تنفيذ المعاملة.

كما يجب الانتباه إلى أن الأسعار المعلنة للجرام لا تمثل التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، إذ تضاف إليها قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى، وتختلف هذه التكاليف بحسب نوع المشغولة وتصميمها والتاجر والشركة المنتجة.

  أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط حركة الذهب عالميا بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها معدلات العرض والطلب، فضلا عن قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.

وتعد حركة الدولار الأمريكي من العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار الذهب عالميا، إلى جانب معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، والتي تؤثر بدورها في قرارات المستثمرين واتجاهاتهم نحو مختلف الأصول.

كما تلعب التطورات السياسية والاقتصادية دورا في تحديد اتجاهات المعدن النفيس، إذ يزداد الإقبال على الذهب عادة خلال فترات ارتفاع حالة عدم اليقين والمخاطر في الأسواق، باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط من التقلبات.

أسعار الذهب الآن في مصر

  الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يواصل الذهب الاحتفاظ بمكانته كإحدى أبرز وسائل الادخار والاستثمار لدى المواطنين، سواء من خلال شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، بينما يلجأ إليه المستثمرون ضمن استراتيجيات تنويع الأصول وإدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق.

وتظل حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من التطورات المحلية والعالمية، وفي مقدمتها مسار أسعار الفائدة وقرارات البنوك المركزية، وحركة الدولار، ومستويات التضخم، بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية.

وفي ظل استمرار هذه المتغيرات، تحافظ أسعار الذهب اليوم في مصر على حضورها القوي ضمن اهتمامات المواطنين والمستثمرين، مع أهمية متابعة السعر المعلن لحظة تنفيذ عملية البيع أو الشراء، والاستفسار مسبقا عن قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية، للتعرف بدقة على التكلفة النهائية للشراء.

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