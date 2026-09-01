قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تنفي إلغاء مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوي
نجوم ارتبطوا من أجانب.. زينة أشرف عبد الباقي أحدثهم وأروى جودة الأبرز
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
أسعار الذهب الآن في مصر
مد فترة قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين ..حتى 10 سبتمبر
الرئيس شي جين بينج قبل زيارة القاهرة: مصر والصين قاطرة التعاون العربي والإفريقي
نجوم عاشوا قسوة فقدان أبنائهم.. حرقة نجلاء فتحي على ابنتها وصدمة فيروز على أولادها الثلاثة ووديع ينتزع الفرحة من قلب جورج وسوف
كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والأهلي بدوري روشن والقنوات الناقلة
4800 جنيه في الشهر.. ننشر تفاصيل عقود معلمي الحصة فوق سن الـ45
استعلم عن فاتورة كهرباء سبتمبر واحسبها بنفسك قبل ماتدفع
هل يشترط الوضوء لأداء صلاة الجنازة؟ .. الإفتاء توضح
النفط يرتفع دولارا واحدا.. مضيق هرمز يعيد مخاوف انقطاع الإمدادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس شي جين بينج قبل زيارة القاهرة: مصر والصين قاطرة التعاون العربي والإفريقي

الرئيس شي جين بينج
الرئيس شي جين بينج
وكالات

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، إن الصين مستعدة لتعميق شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع مصر.

وقالت وكالة شينخوا للأنباء، إن تصريحات الرئيس شي جاءت في مقال موقع نُشر في وسائل الإعلام المصرية قبل زيارة الدولة التي سيجريها للبلاد.

 تعزيز الثقة المتبادلة وتقديم نموذج يحتذى به في توارث الصداقة

وفي المقال، دعا الرئيس شي الصين ومصر إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتقديم نموذج يحتذى به في توارث الصداقة، مضيفا أنه يتعين على البلدين السعي لتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، وأن يصبحا أيضا معيارا للتنمية المشتركة.

كما حث الجانبين على تقدير جمال كل حضارة وتقديم نموذج يحتذى به في التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات.

وقال أيضا إنه يتعين على الصين ومصر التحرك قدما جنبا إلى جنب، كما يتعين عليهما أن تكونا رائدتين في التمسك بالنزاهة والعدالة، مضيفا أنه يتعين على البلدين الاتحاد والعمل معا لتوجيه التعاون الصيني-العربي والصيني-الإفريقي. 

شي جين بينج الرئيس الصيني مصر الصين ومصر توارث الصداقة النزاهة والعدالة التعاون الصيني العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المتهم

بعد تصرّف مفاجئ من الأم | قرار عاجل بشأن المتهم بالتعدى على والدته بالإسكندرية

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

إلهام شاهين

انهيار تام .. إلهام شاهين : نجلاء فتحي مش مصدقة إن بنتها الوحيدة راحت

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري

استخراج برنت تأمينات إلكترونيا 2026

طريقة استخراج برنت تأمينات إلكترونيا 2026

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات زيرو بسعر اقتصادي في مصر..اسعار شيفروليه لانوس 2019 المستعملة

الذكاء الاصطناعي

ثورة علمية أم خطر قادم؟ كيف يدير الذكاء الاصطناعي مهامنا الحيوية والتواصل تلقائيًا

مايكروسوفت

مايكروسوفت تؤكد تسبب تحديث ويندوز 11 الأخير في إعادة تعيين إعدادات مؤشر الفأرة

بالصور

شبيهة نرمين الفقي تخطف الأنظار.. لن تصدق درجة الشبه بينهما وماذا قالت عن الفنانة؟

شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي

رغم تراجع أسهمها.. مرسيدس تضخ مليار يورو في برنامج جديد لإعادة الشراء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

قبل المدارس.. تحذير عاجل من نوع جبن يباع بالأسواق

الجبن
الجبن
الجبن

أسعار رينو ميجان موديل 2023 المستعملة في مصر

رينو ميجان
رينو ميجان
رينو ميجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

المزيد