الرئيس شي جين بينج قبل زيارة القاهرة: مصر والصين قاطرة التعاون العربي والإفريقي

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، إن الصين مستعدة لتعميق شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع مصر.

وقالت وكالة شينخوا للأنباء، إن تصريحات الرئيس شي جاءت في مقال موقع نُشر في وسائل الإعلام المصرية قبل زيارة الدولة التي سيجريها للبلاد.

تعزيز الثقة المتبادلة وتقديم نموذج يحتذى به في توارث الصداقة

وفي المقال، دعا الرئيس شي الصين ومصر إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتقديم نموذج يحتذى به في توارث الصداقة، مضيفا أنه يتعين على البلدين السعي لتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، وأن يصبحا أيضا معيارا للتنمية المشتركة.

كما حث الجانبين على تقدير جمال كل حضارة وتقديم نموذج يحتذى به في التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات.

وقال أيضا إنه يتعين على الصين ومصر التحرك قدما جنبا إلى جنب، كما يتعين عليهما أن تكونا رائدتين في التمسك بالنزاهة والعدالة، مضيفا أنه يتعين على البلدين الاتحاد والعمل معا لتوجيه التعاون الصيني-العربي والصيني-الإفريقي.