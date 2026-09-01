لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

أكدت جامعة بدر بالقاهرة، احترامها الكامل للقيم والتقاليد الجامعية والقواعد المنظمة للفعاليات الرسمية، مشددة على أن المسؤولية المشتركة تقع على عاتق جميع المشاركين بما يحفظ مكانة الجامعة ويصون الاحترام المتبادل بين أفراد مجتمعها.

وأوضحت الجامعة - في بيان صادر اليوم - أنه في ضوء ما أثير بشأن واقعة خلال حفل التخرج، فقد بادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستجلاء ملابسات الواقعة، وإحالتها إلى التحقيق للوقوف على كامل الحقائق وتحديد المسؤوليات بشكل محايد وموضوعي، وفقًا للوائح والقواعد المنظمة، ودون استباق نتائج التحقيق.

وشددت جامعة بدر بالقاهرة على أن حفلات التخرج مناسبة للاحتفاء بإنجازات أبنائها من الطلاب والطالبات، وأن الحفاظ على انتظامها وطابعها الأكاديمي يقتضي التزام الجميع بالضوابط المقررة والسلوك اللائق بهذه المناسبة.

وأكدت الجامعة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز تثبته نتائج التحقيق، وستتخذ الإجراءات المناسبة في إطار اللوائح وبما يضمن إرساء مبدأ المسؤولية دون استثناء.

وتهيب جامعة بدر بالقاهرة بالجميع تحري الدقة والمسؤولية عند تناول الواقعة، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو إصدار أحكام مسبقة، مع الرجوع إلى القنوات الرسمية للجامعة للحصول على المعلومات الصحيحة، وبما يراعي احترام خصوصية جميع الأطراف المعنية.

وكانت جامعة بدر بالقاهرة قد أكدت في ميثاق الطالب الجامعي أهمية الالتزام بالقواعد والسلوكيات المنظمة للحياة الجامعية، بما يتسق مع قيم الجامعة ورسالتها التعليمية.