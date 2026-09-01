قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسمم مفاجئ.. أضا يكشف سبب غياب أحمد فتوح عن الزمالك أمام بتروجت
مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب
الرئيس الصيني: إطلاق مسيرة جديدة للعلاقات المصرية الصينية بعد 70 عاماً من التعاون
بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يكتسح رايو فاليكانو بخماسية بالدوري الإسباني
أكسيوس: واشنطن تدرس شن ضربات محدودة ضد إيران في مضيق هرمز
زيلينسكي: سبتمبر يشهد «تغييرات كبيرة» في مسار الحرب مع روسيا
الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
حكم النوم على جنابة.. هل يجوز النوم قبل الاغتسال؟| الإفتاء توضح
لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق
مجلس الأمن يقر بارتكاب الدعم السريع جرائم مروعة في دارفور
بدل فاقد للشهادة الدراسية 2026.. الأوراق وخطوات الاستخراج
حمزة عبد الكريم يسجل ظهوره الرسمي الأول مع برشلونة أمام رايو فاليكانو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بدل فاقد للشهادة الدراسية 2026.. الأوراق وخطوات الاستخراج

بدل فاقد للشهادة الدراسية 2026.. الأوراق وخطوات الاستخراج
بدل فاقد للشهادة الدراسية 2026.. الأوراق وخطوات الاستخراج
عبد الفتاح تركي

يمكن لمن فقد أصل الشهادة الدراسية، سواء كانت شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو المؤهلات الجامعية، استخراج بدل فاقد من خلال التوجه إلى الجهة التعليمية المختصة التي أصدرت الشهادة، وتقديم طلب استخراج بدل فاقد والمستندات التي تحددها الجهة وفقًا لنوع الشهادة، مع إمكانية طلب محضر أو مذكرة رسمية تثبت فقد المستند في بعض الحالات، إلى جانب بطاقة الرقم القومي أو ما يثبت شخصية صاحب الشهادة.

وتختلف إجراءات استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية بحسب نوع الشهادة والجهة التي أصدرتها، إذ لا توجد جهة واحدة مسؤولة عن جميع أنواع الشهادات الدراسية، ولذلك ينبغي على صاحب الشهادة المفقودة تحديد الجهة المصدرة للمستند قبل البدء في إجراءات استخراج النسخة البديلة، ثم تقديم الطلب والبيانات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، إن وجدت، حتى تتم مراجعة البيانات والرجوع إلى السجلات الرسمية قبل إصدار النسخة البديلة.

واقرأ أيضًا:

وزير التعليم

كيف يمكن استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية؟

يمكن استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية عبر مجموعة من الخطوات الأساسية التي تبدأ بالتوجه إلى الجهة التعليمية المختصة التي أصدرت الشهادة، ثم تقديم طلب استخراج بدل فاقد، وبعد ذلك تقديم المستندات التي تحددها الجهة وفقًا لنوع الشهادة.

وفي بعض الحالات قد يُطلب تقديم محضر أو مذكرة رسمية تثبت فقد المستند، إلى جانب بطاقة الرقم القومي أو ما يثبت شخصية صاحب الشهادة، بينما قد تختلف المستندات المطلوبة من جهة إلى أخرى بحسب طبيعة الشهادة والجهة المسؤولة عن إصدارها.

وبعد تقديم الطلب وسداد الرسوم المقررة، إن وجدت، تتم مراجعة بيانات صاحب الشهادة والرجوع إلى السجلات الرسمية للتأكد من بيانات المؤهل، ثم إصدار نسخة بديلة وفق الإجراءات المتبعة لدى الجهة المختصة.

ما خطوات استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية؟

تتمثل خطوات استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية في التوجه إلى الجهة التعليمية المختصة التي أصدرت الشهادة، ثم تقديم طلب استخراج بدل فاقد، وبعد ذلك تقديم المستندات التي تحددها الجهة وفقًا لنوع الشهادة.

ويحتاج صاحب الشهادة إلى تقديم البيانات والمستندات التي تساعد الجهة المختصة على التحقق من بيانات الشهادة المفقودة، ثم انتظار استكمال مراجعة البيانات والرجوع إلى السجلات الرسمية، وبعدها إصدار النسخة البديلة وفق الإجراءات المتبعة لدى الجهة.

وتختلف التفاصيل العملية من شهادة إلى أخرى، ولذلك فإن تحديد نوع الشهادة والجهة التي أصدرتها يمثل خطوة أساسية قبل تقديم الطلب، خاصة أن الشهادات المدرسية والمؤهلات الجامعية والشهادات الصادرة عن جهات حكومية أخرى لا تخضع بالضرورة للإجراءات نفسها.

وزير التعليم العالي

ما المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية؟

من أبرز البيانات والمستندات التي قد يحتاجها صاحب طلب استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية بطاقة الرقم القومي لإثبات الشخصية، وطلب استخراج بدل فاقد، وبيانات الشهادة المفقودة مثل سنة الحصول عليها ورقم الجلوس أو رقم المؤهل إن وجد.

وقد يحتاج صاحب الطلب كذلك إلى صورة من الشهادة المفقودة إن كانت متاحة، إلى جانب محضر أو مذكرة فقد إذا كانت الجهة تشترطها، فضلًا عن سداد الرسوم المقررة لاستخراج المستند وفقًا للجهة المختصة.

وتساعد البيانات المتعلقة بالشهادة المفقودة، مثل سنة الحصول عليها ورقم الجلوس أو رقم المؤهل إن وجد، في عملية مراجعة بيانات صاحب الشهادة والرجوع إلى السجلات الرسمية للتأكد من بيانات المؤهل قبل إصدار النسخة البديلة.

هل يلزم عمل محضر أو مذكرة فقد لاستخراج بدل فاقد؟

قد يُطلب في بعض الحالات تقديم محضر أو مذكرة رسمية تثبت فقد المستند، إلا أن المتطلبات تختلف من جهة إلى أخرى بحسب طبيعة الشهادة والإجراءات المنظمة لاستخراج بدل الفاقد.

وتظهر الخدمات الحكومية الرسمية أن بعض إجراءات استخراج بدل الفاقد تشترط بالفعل تقديم مذكرة أو محضر فقد، بينما تختلف المتطلبات بحسب طبيعة المستند والجهة المسؤولة عنه، ولذلك ينبغي التأكد من المستندات التي تحددها الجهة المصدرة للشهادة قبل تقديم الطلب.

جامعة القاهرة

أين يتم استخراج بدل فاقد للشهادات المدرسية؟

في حالة الشهادات المدرسية، يكون الرجوع إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية والجهة المختصة بمديرية التربية والتعليم وفق نوع الشهادة، باعتبارها الجهات المرتبطة بإصدار الشهادات المدرسية ومراجعة بياناتها.

ويبدأ صاحب الشهادة المفقودة الإجراءات بالتوجه إلى الجهة التعليمية المختصة التي أصدرت الشهادة، ثم تقديم طلب استخراج بدل فاقد والمستندات التي تحددها الجهة وفقًا لنوع الشهادة، وبعد مراجعة البيانات والرجوع إلى السجلات الرسمية يتم إصدار نسخة بديلة وفق الإجراءات المتبعة.

كيف يتم استخراج بدل فاقد للمؤهلات الجامعية؟

بالنسبة للمؤهلات الجامعية، يكون الرجوع إلى الجامعة أو الكلية التي أصدرت المؤهل لمعرفة إجراءات استخراج بدل الفاقد، حيث تختلف الإجراءات بحسب الجهة المصدرة للمؤهل.

ويقدم صاحب المؤهل طلب استخراج بدل فاقد، إلى جانب المستندات والبيانات التي تحددها الجهة المختصة، مثل بطاقة الرقم القومي وبيانات الشهادة المفقودة وصورة منها إن كانت متاحة، مع تقديم محضر أو مذكرة فقد إذا كانت الجهة تشترط ذلك.

وبعد تقديم الطلب وسداد الرسوم المقررة، إن وجدت، تتم مراجعة بيانات صاحب الشهادة والرجوع إلى السجلات الرسمية للتأكد من بيانات المؤهل، ثم إصدار نسخة بديلة وفق الإجراءات المتبعة لدى الجهة المختصة.

هل تختلف إجراءات بدل الفاقد حسب نوع الشهادة؟

نعم، تختلف إجراءات استخراج بدل فاقد بحسب الشهادة والجهة التي أصدرتها، فلا توجد جهة واحدة مسؤولة عن جميع أنواع الشهادات الدراسية، ولذلك تختلف الجهة التي يتوجه إليها صاحب الطلب بحسب نوع المستند المفقود.

ففي حالة الشهادات المدرسية يكون الرجوع إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية والجهة المختصة بمديرية التربية والتعليم وفق نوع الشهادة، بينما بالنسبة للمؤهلات الجامعية يكون الرجوع إلى الجامعة أو الكلية التي أصدرت المؤهل لمعرفة إجراءات استخراج بدل الفاقد.

أما بعض الشهادات التي تصدرها جهات حكومية أخرى، مثل شهادة تأدية الخدمة العامة، فلها إجراءات مستقلة لدى الجهة المصدرة.

كيف يتم استخراج بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العامة؟

توضح وزارة التضامن الاجتماعي أن خدمة بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العامة مخصصة للحاصلين على شهادة تأدية الخدمة العامة في حالة فقدان الشهادة الأصلية، وتشترط الانتهاء من أداء الخدمة العامة وفقد الشهادة الأصلية.

وتتمثل إجراءات الحصول على الخدمة في تقديم طلب للحصول على بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العامة واستخراج النموذج المعد لذلك، بينما تشمل المستندات المطلوبة طلب الحصول على بدل فاقد وصورة ضوئية من شهادة الخدمة العامة المفقودة، مع إمكانية الاستعانة بسجلات القيد العام للدفعات السابقة بمديرية التضامن الاجتماعي في حالة تعذر تقديم الصورة.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب بدل فاقد للشهادة؟

بعد تقديم طلب استخراج بدل فاقد وسداد الرسوم المقررة، إن وجدت، تتم مراجعة بيانات صاحب الشهادة والرجوع إلى السجلات الرسمية للتأكد من بيانات المؤهل أو الشهادة المفقودة.

وبعد الانتهاء من عملية المراجعة والتحقق من البيانات، يتم إصدار نسخة بديلة وفق الإجراءات المتبعة لدى الجهة المختصة، وتختلف تفاصيل إصدار النسخة البديلة بحسب نوع الشهادة والجهة التي أصدرتها.

ما أهم المستندات التي يجب تجهيزها قبل استخراج بدل الفاقد؟

تشمل أبرز المستندات والبيانات التي قد يحتاجها صاحب طلب استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية بطاقة الرقم القومي لإثبات الشخصية، وطلب استخراج بدل فاقد، وبيانات الشهادة المفقودة مثل سنة الحصول عليها ورقم الجلوس أو رقم المؤهل إن وجد، وصورة من الشهادة المفقودة إن كانت متاحة، ومحضر أو مذكرة فقد إذا كانت الجهة تشترطها، إلى جانب سداد الرسوم المقررة لاستخراج المستند وفقًا للجهة المختصة.

ويُفضل تجهيز البيانات المتاحة عن الشهادة قبل التوجه إلى الجهة المختصة، لأن بيانات مثل سنة الحصول عليها ورقم الجلوس أو رقم المؤهل إن وجد تساعد في إجراءات مراجعة بيانات صاحب الشهادة والرجوع إلى السجلات الرسمية.

جامعة القاهرة تعلن نتيجة المسابقة الطلابية السنوية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه

ما الفرق بين بدل فاقد للشهادة المدرسية والمؤهل الجامعي؟

يتمثل الاختلاف الأساسي في الجهة التي يتعين الرجوع إليها، ففي حالة الشهادات المدرسية يكون الرجوع إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية والجهة المختصة بمديرية التربية والتعليم وفق نوع الشهادة، بينما بالنسبة للمؤهلات الجامعية يكون الرجوع إلى الجامعة أو الكلية التي أصدرت المؤهل.

أما الشهادات التي تصدرها جهات حكومية أخرى، مثل شهادة تأدية الخدمة العامة، فلها إجراءات مستقلة لدى الجهة المصدرة، ولذلك فإن تحديد نوع الشهادة المفقودة والجهة التي أصدرتها يعد الخطوة الأولى للوصول إلى إجراءات استخراج بدل الفاقد المناسبة.

وبوجه عام، فإن فقدان أصل الشهادة الدراسية لا يعني انتهاء إمكانية الحصول على نسخة بديلة، إذ يمكن لصاحبها التوجه إلى الجهة المختصة التي أصدرتها، وتقديم طلب استخراج بدل فاقد والمستندات المطلوبة، ثم استكمال إجراءات المراجعة وإصدار النسخة البديلة وفق القواعد والإجراءات المتبعة لدى الجهة المختصة.

بدل فاقد للشهادة الدراسية استخراج بدل فاقد للشهادة بدل فاقد الشهادة الدراسية 2026 استخراج شهادة بدل فاقد المستندات المطلوبة لبدل فاقد الشهادة خطوات استخراج بدل فاقد للشهادة بدل فاقد شهادة الثانوية العامة بدل فاقد المؤهل الجامعي بدل فاقد الدبلوم استخراج شهادة دراسية جديدة خطوات استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية 2026 المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية كيفية استخراج بدل فاقد لشهادة الثانوية العامة كيفية استخراج بدل فاقد للمؤهل الجامعي إجراءات استخراج بدل فاقد للشهادة المدرسية أين يتم استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية هل يلزم محضر فقد لاستخراج بدل فاقد للشهادة استخراج بدل فاقد لشهادة الدبلوم الفني إجراءات استخراج بدل فاقد للمؤهلات الجامعية كيفية استخراج بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العامة المستندات المطلوبة لبدل فاقد شهادة تأدية الخدمة العامة خطوات استخراج شهادة جديدة بدل فاقد ماذا أفعل إذا فقدت أصل الشهادة الدراسية بدل فاقد للشهادة الدراسية من المدرسة أو الإدارة التعليمية بدل فاقد للمؤهل الجامعي من الجامعة أو الكلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

والد الطفلة جهاد شعبان عبد الرحمن

والد الطفلة «جهاد» بعد إحالة المتهم الأول للمفتي: بنتي ماتت صايمة

طارق يحيى

ذيعوا التسجيل .. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن محمد معروف ووائل جمعة

المتهم

بعد تصرّف مفاجئ من الأم | قرار عاجل بشأن المتهم بالتعدى على والدته بالإسكندرية

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

يوم 10 سبتمبر 2026 رسميًا | إعلان مهم من الحكومة لجميع المواطنين

ترشيحاتنا

معرض ابشواي للكتاب

محافظ الفيوم والمفوض بتسيير أعمال الهيئة العامة للكتاب يفتتحان الدورة الأولى لمعرض كتاب أبشواي

الجيش يلتهم الموازنة.. إنفاق الجيش يشعل الخلاف في إسرائيل

جيش الكيان يلتهم الموازنة.. الإنفاق العسكري يشعل الخلاف في إسرائيل

مبادرة احلال وتجديد السيارات باسوان

شروط وضوابط مبادرة إحلال وتجديد سيارات الأجرة "التاكسى" القديمة بأسوان

بالصور

أسعار رينو ميجان موديل 2023 المستعملة في مصر

رينو ميجان
رينو ميجان
رينو ميجان

البلاستيك الأسود يسيطر على سيارات الـSUV.. موضة تصميم أم حماية عملية؟

كسوة الهيكل
كسوة الهيكل
كسوة الهيكل

اسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر

شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس

بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر

بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر على القلب ومن الأكثر عرضة
بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر على القلب ومن الأكثر عرضة
بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر على القلب ومن الأكثر عرضة

فيديو

احمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار يكشف أسرار عائلته: كل إخواتي موهوبين.. ومش هبقى نسخة من والدي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

المزيد