بدل فاقد للشهادة الدراسية 2026.. الأوراق وخطوات الاستخراج

يمكن لمن فقد أصل الشهادة الدراسية، سواء كانت شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو المؤهلات الجامعية، استخراج بدل فاقد من خلال التوجه إلى الجهة التعليمية المختصة التي أصدرت الشهادة، وتقديم طلب استخراج بدل فاقد والمستندات التي تحددها الجهة وفقًا لنوع الشهادة، مع إمكانية طلب محضر أو مذكرة رسمية تثبت فقد المستند في بعض الحالات، إلى جانب بطاقة الرقم القومي أو ما يثبت شخصية صاحب الشهادة.

وتختلف إجراءات استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية بحسب نوع الشهادة والجهة التي أصدرتها، إذ لا توجد جهة واحدة مسؤولة عن جميع أنواع الشهادات الدراسية، ولذلك ينبغي على صاحب الشهادة المفقودة تحديد الجهة المصدرة للمستند قبل البدء في إجراءات استخراج النسخة البديلة، ثم تقديم الطلب والبيانات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، إن وجدت، حتى تتم مراجعة البيانات والرجوع إلى السجلات الرسمية قبل إصدار النسخة البديلة.

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كيف يمكن استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية؟

يمكن استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية عبر مجموعة من الخطوات الأساسية التي تبدأ بالتوجه إلى الجهة التعليمية المختصة التي أصدرت الشهادة، ثم تقديم طلب استخراج بدل فاقد، وبعد ذلك تقديم المستندات التي تحددها الجهة وفقًا لنوع الشهادة.

وفي بعض الحالات قد يُطلب تقديم محضر أو مذكرة رسمية تثبت فقد المستند، إلى جانب بطاقة الرقم القومي أو ما يثبت شخصية صاحب الشهادة، بينما قد تختلف المستندات المطلوبة من جهة إلى أخرى بحسب طبيعة الشهادة والجهة المسؤولة عن إصدارها.

وبعد تقديم الطلب وسداد الرسوم المقررة، إن وجدت، تتم مراجعة بيانات صاحب الشهادة والرجوع إلى السجلات الرسمية للتأكد من بيانات المؤهل، ثم إصدار نسخة بديلة وفق الإجراءات المتبعة لدى الجهة المختصة.

ما خطوات استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية؟

تتمثل خطوات استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية في التوجه إلى الجهة التعليمية المختصة التي أصدرت الشهادة، ثم تقديم طلب استخراج بدل فاقد، وبعد ذلك تقديم المستندات التي تحددها الجهة وفقًا لنوع الشهادة.

ويحتاج صاحب الشهادة إلى تقديم البيانات والمستندات التي تساعد الجهة المختصة على التحقق من بيانات الشهادة المفقودة، ثم انتظار استكمال مراجعة البيانات والرجوع إلى السجلات الرسمية، وبعدها إصدار النسخة البديلة وفق الإجراءات المتبعة لدى الجهة.

وتختلف التفاصيل العملية من شهادة إلى أخرى، ولذلك فإن تحديد نوع الشهادة والجهة التي أصدرتها يمثل خطوة أساسية قبل تقديم الطلب، خاصة أن الشهادات المدرسية والمؤهلات الجامعية والشهادات الصادرة عن جهات حكومية أخرى لا تخضع بالضرورة للإجراءات نفسها.

ما المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية؟

من أبرز البيانات والمستندات التي قد يحتاجها صاحب طلب استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية بطاقة الرقم القومي لإثبات الشخصية، وطلب استخراج بدل فاقد، وبيانات الشهادة المفقودة مثل سنة الحصول عليها ورقم الجلوس أو رقم المؤهل إن وجد.

وقد يحتاج صاحب الطلب كذلك إلى صورة من الشهادة المفقودة إن كانت متاحة، إلى جانب محضر أو مذكرة فقد إذا كانت الجهة تشترطها، فضلًا عن سداد الرسوم المقررة لاستخراج المستند وفقًا للجهة المختصة.

وتساعد البيانات المتعلقة بالشهادة المفقودة، مثل سنة الحصول عليها ورقم الجلوس أو رقم المؤهل إن وجد، في عملية مراجعة بيانات صاحب الشهادة والرجوع إلى السجلات الرسمية للتأكد من بيانات المؤهل قبل إصدار النسخة البديلة.

هل يلزم عمل محضر أو مذكرة فقد لاستخراج بدل فاقد؟

قد يُطلب في بعض الحالات تقديم محضر أو مذكرة رسمية تثبت فقد المستند، إلا أن المتطلبات تختلف من جهة إلى أخرى بحسب طبيعة الشهادة والإجراءات المنظمة لاستخراج بدل الفاقد.

وتظهر الخدمات الحكومية الرسمية أن بعض إجراءات استخراج بدل الفاقد تشترط بالفعل تقديم مذكرة أو محضر فقد، بينما تختلف المتطلبات بحسب طبيعة المستند والجهة المسؤولة عنه، ولذلك ينبغي التأكد من المستندات التي تحددها الجهة المصدرة للشهادة قبل تقديم الطلب.

أين يتم استخراج بدل فاقد للشهادات المدرسية؟

في حالة الشهادات المدرسية، يكون الرجوع إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية والجهة المختصة بمديرية التربية والتعليم وفق نوع الشهادة، باعتبارها الجهات المرتبطة بإصدار الشهادات المدرسية ومراجعة بياناتها.

ويبدأ صاحب الشهادة المفقودة الإجراءات بالتوجه إلى الجهة التعليمية المختصة التي أصدرت الشهادة، ثم تقديم طلب استخراج بدل فاقد والمستندات التي تحددها الجهة وفقًا لنوع الشهادة، وبعد مراجعة البيانات والرجوع إلى السجلات الرسمية يتم إصدار نسخة بديلة وفق الإجراءات المتبعة.

كيف يتم استخراج بدل فاقد للمؤهلات الجامعية؟

بالنسبة للمؤهلات الجامعية، يكون الرجوع إلى الجامعة أو الكلية التي أصدرت المؤهل لمعرفة إجراءات استخراج بدل الفاقد، حيث تختلف الإجراءات بحسب الجهة المصدرة للمؤهل.

ويقدم صاحب المؤهل طلب استخراج بدل فاقد، إلى جانب المستندات والبيانات التي تحددها الجهة المختصة، مثل بطاقة الرقم القومي وبيانات الشهادة المفقودة وصورة منها إن كانت متاحة، مع تقديم محضر أو مذكرة فقد إذا كانت الجهة تشترط ذلك.

وبعد تقديم الطلب وسداد الرسوم المقررة، إن وجدت، تتم مراجعة بيانات صاحب الشهادة والرجوع إلى السجلات الرسمية للتأكد من بيانات المؤهل، ثم إصدار نسخة بديلة وفق الإجراءات المتبعة لدى الجهة المختصة.

هل تختلف إجراءات بدل الفاقد حسب نوع الشهادة؟

نعم، تختلف إجراءات استخراج بدل فاقد بحسب الشهادة والجهة التي أصدرتها، فلا توجد جهة واحدة مسؤولة عن جميع أنواع الشهادات الدراسية، ولذلك تختلف الجهة التي يتوجه إليها صاحب الطلب بحسب نوع المستند المفقود.

ففي حالة الشهادات المدرسية يكون الرجوع إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية والجهة المختصة بمديرية التربية والتعليم وفق نوع الشهادة، بينما بالنسبة للمؤهلات الجامعية يكون الرجوع إلى الجامعة أو الكلية التي أصدرت المؤهل لمعرفة إجراءات استخراج بدل الفاقد.

أما بعض الشهادات التي تصدرها جهات حكومية أخرى، مثل شهادة تأدية الخدمة العامة، فلها إجراءات مستقلة لدى الجهة المصدرة.

كيف يتم استخراج بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العامة؟

توضح وزارة التضامن الاجتماعي أن خدمة بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العامة مخصصة للحاصلين على شهادة تأدية الخدمة العامة في حالة فقدان الشهادة الأصلية، وتشترط الانتهاء من أداء الخدمة العامة وفقد الشهادة الأصلية.

وتتمثل إجراءات الحصول على الخدمة في تقديم طلب للحصول على بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العامة واستخراج النموذج المعد لذلك، بينما تشمل المستندات المطلوبة طلب الحصول على بدل فاقد وصورة ضوئية من شهادة الخدمة العامة المفقودة، مع إمكانية الاستعانة بسجلات القيد العام للدفعات السابقة بمديرية التضامن الاجتماعي في حالة تعذر تقديم الصورة.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب بدل فاقد للشهادة؟

بعد تقديم طلب استخراج بدل فاقد وسداد الرسوم المقررة، إن وجدت، تتم مراجعة بيانات صاحب الشهادة والرجوع إلى السجلات الرسمية للتأكد من بيانات المؤهل أو الشهادة المفقودة.

وبعد الانتهاء من عملية المراجعة والتحقق من البيانات، يتم إصدار نسخة بديلة وفق الإجراءات المتبعة لدى الجهة المختصة، وتختلف تفاصيل إصدار النسخة البديلة بحسب نوع الشهادة والجهة التي أصدرتها.

ما أهم المستندات التي يجب تجهيزها قبل استخراج بدل الفاقد؟

تشمل أبرز المستندات والبيانات التي قد يحتاجها صاحب طلب استخراج بدل فاقد للشهادة الدراسية بطاقة الرقم القومي لإثبات الشخصية، وطلب استخراج بدل فاقد، وبيانات الشهادة المفقودة مثل سنة الحصول عليها ورقم الجلوس أو رقم المؤهل إن وجد، وصورة من الشهادة المفقودة إن كانت متاحة، ومحضر أو مذكرة فقد إذا كانت الجهة تشترطها، إلى جانب سداد الرسوم المقررة لاستخراج المستند وفقًا للجهة المختصة.

ويُفضل تجهيز البيانات المتاحة عن الشهادة قبل التوجه إلى الجهة المختصة، لأن بيانات مثل سنة الحصول عليها ورقم الجلوس أو رقم المؤهل إن وجد تساعد في إجراءات مراجعة بيانات صاحب الشهادة والرجوع إلى السجلات الرسمية.

ما الفرق بين بدل فاقد للشهادة المدرسية والمؤهل الجامعي؟

يتمثل الاختلاف الأساسي في الجهة التي يتعين الرجوع إليها، ففي حالة الشهادات المدرسية يكون الرجوع إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية والجهة المختصة بمديرية التربية والتعليم وفق نوع الشهادة، بينما بالنسبة للمؤهلات الجامعية يكون الرجوع إلى الجامعة أو الكلية التي أصدرت المؤهل.

أما الشهادات التي تصدرها جهات حكومية أخرى، مثل شهادة تأدية الخدمة العامة، فلها إجراءات مستقلة لدى الجهة المصدرة، ولذلك فإن تحديد نوع الشهادة المفقودة والجهة التي أصدرتها يعد الخطوة الأولى للوصول إلى إجراءات استخراج بدل الفاقد المناسبة.

وبوجه عام، فإن فقدان أصل الشهادة الدراسية لا يعني انتهاء إمكانية الحصول على نسخة بديلة، إذ يمكن لصاحبها التوجه إلى الجهة المختصة التي أصدرتها، وتقديم طلب استخراج بدل فاقد والمستندات المطلوبة، ثم استكمال إجراءات المراجعة وإصدار النسخة البديلة وفق القواعد والإجراءات المتبعة لدى الجهة المختصة.