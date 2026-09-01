ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

بدأت أسعار الذهب تعاملات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 على تحركات صعودية، بعد أن شهدت الأسواق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات أمس الإثنين عند مستوياتها المسجلة في اليوم السابق، وسط حالة من التذبذب المستمر بين الارتفاع والانخفاض.

وتأتي تحركات الذهب في السوق المحلية، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا، إلا أن المعدن الأصفر يواصل التحرك في نطاق متذبذب، مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، بينما يترقب المستثمرون اتجاه الأسعار خلال بداية شهر سبتمبر.

وشهد الذهب خلال شهر أغسطس مكاسب قوية، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات مواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار العوامل الداعمة للمعدن النفيس عالميًا، لتتجه الأنظار إلى مدى قدرة الأسعار على استكمال مكاسبها مع بداية شهر سبتمبر.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب خلال الأيام المقبلة حركة الأوقية عالميًا، إلى جانب تحركات سعر الدولار والعوامل المؤثرة في السوق المحلية، لتحديد الاتجاه الجديد للأسعار.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7234.00 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6329.75 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5425.50 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4219.83 جنيه.

وسجلت أوقية الذهب نحو 225002.55 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50638.00 جنيه.