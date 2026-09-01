المدير الفني للزمالك: أعتذر للجماهير عن الأداء أمام السويس بتروجيت.. لكن حققنا الأهم

اعتذر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجماهير فريقه، بعد الأداء الذي قدمه الزمالك خلال الشوط الأول من مباراة منتخب السويس بتروجيت ببطولة الدوري الممتاز، وذلك رغم فوز الزمالك بنتيجة 2-1.

وقال معتمد جمال - خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة - إن "كل المباريات صعبة، وأعتذر للجماهير لأننا قدمنا شوطا سيئا للغاية، وربما يكون الأسوأ للفريق منذ فترة، وأنا أعلم السبب، لكنني لا أحب الحديث عنه في الوقت الحالي".

وأكد جمال أن الزمالك ظهر بصورة أفضل خلال الشوط الثاني لمباراته أمام السويس بتروجيت، ونجح في تحقيق الهدف الأهم وهو الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأضاف المدير الفني للزمالك أن "الفريق الكبير يكون الهدف الأهم بالنسبة له هو تحقيق الفوز، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل بعد الحديث الذي دار مع اللاعبين خلال فترة الاستراحة.. أجرينا بعض التغييرات، وكان تركيزنا أكبر في الشوط الثاني، والأهم بالنسبة لي هو الحصول على الثلاث نقاط".

وأشار معتمد جمال إلى أن قوة دكة البدلاء ساعدت الزمالك على تحسين شكل الفريق خلال المباريات الأخيرة، موضحا أنه "في أول مباراة لنا بالدوري، قدمنا شوطا أول جيدا، وشوطا ثانيا سيئا، ولذلك عملنا على تصحيح هذا الأمر، ووجود دكة بدلاء قوية ساهم في ظهور الفريق بصورة جيدة خلال الشوط الثاني في آخر مباراتين".