وفاة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار بالادور عن عمر ناهز 97 عامًا

توفي إدوار بالادور رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، أحد أبرز رجال الدولة والسياسيين في تسعينيات القرن الماضي، اليوم الاثنين في باريس عن عمر ناهز 97 عامًا، بحسب ما أعلنت أسرته.

وتولى بالادور رئاسة الحكومة الفرنسية من مارس 1993 إلى مايو 1995، في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران، وكان من أبرز رموز اليمين الفرنسي، كما ارتبط اسمه بتجربة «التعايش السياسي» الثانية في الجمهورية الخامسة، التي تولى خلالها رئيس اشتراكي رئاسة الجمهورية، بينما قادت حكومة من اليمين السلطة التنفيذية.

وسبق لبالادور أن شغل منصب وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والمالية والخصخصة في حكومة جاك شيراك بين عامي 1986 و1988، خلال أول تجربة للتعايش السياسي في فرنسا، التي جمعت الرئيس فرانسوا ميتران بحكومة يمينية برئاسة شيراك. وفي عام 1993، اختار ميتران بالادور رئيسًا للوزراء بعد فوز اليمين بأغلبية كبيرة في الانتخابات التشريعية، لتبدأ تجربة التعايش الثانية.

وفي عام 1995، خاض بالادور الانتخابات الرئاسية منافسًا صديقه وحليفه السياسي السابق جاك شيراك، بعدما كان في مقدمة المرشحين في بداية الحملة، إلا أنه حل ثالثًا في الجولة الأولى بحصوله على 18.58% من الأصوات، خلف الاشتراكي ليونيل جوسبان وشيراك، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية.

واعتزل بالادور الحياة السياسية عام 2006، بعد مسيرة امتدت لأكثر من خمسة عقود في مؤسسات الدولة الفرنسية، شغل خلالها مناصب بارزة، من بينها الأمين العام المساعد ثم الأمين العام لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس جورج بومبيدو، ووزير الاقتصاد والمالية، ورئيس الوزراء.

من جانبه، نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالادور، مؤكدًا أنه «كرّس حياته للجمهورية الخامسة».

وقال ماكرون، في منشور عبر منصة «إكس»، إن بالادور، الذي شغل عضوية البرلمان عن باريس وتولى مناصب وزارية ثم رئاسة الحكومة، كان «وفيًا للرئيس بومبيدو الذي رافقه خلال ولايته»، مضيفًا أن «فرنسا كانت في قلبه»، وأنه كان «خادمًا لها، صارمًا ومتزنًا ومخلصًا».