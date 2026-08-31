حسام أشرف رجل مباراة الزمالك والسويس بتروجت

فاز حسام أشرف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام منتخب السويس بتروجت، التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

حسام أشرف رجل مباراة الزمالك ومنتخب السويس بتروجت

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء في أرضية الملعب.



وكان حسام أشرف سجل هدف التقدم لفريقه خلال مباراة اليوم وساهم في قيادة الزمالك لتحقيق الفوز.

فاز فريق الزمالك على منتخب السويس بتروجت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثاني، في حين توقف رصيد منتخب السويس بتروجت عند نقطة واحدة يحتل المركز السابع عشر.

الزمالك يهزم منتخب السويس بتروجت بثنائية في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك فوزاً غالياً بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وافتتح حسام أشرف التسجيل لنادي الزمالك في الدقيقة 40، ثم أضاف اللاعب محمد السيد الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 63، بينما جاء هدف السويس بتروجت عن طريق بدر موسى من ضربة جزاء سددها على يمين الحارس.

وبهذه النتيجة، رفع نادي الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول المسابقة، في حين توقف رصيد منتخب السويس بتروجت عند نقطة واحدة يحتل بها المركز السابع عشر.

محمد إسماعيل وحسام أشرف يخضعان لكشف المنشطات بعد لقاء الزمالك والسويس بتروجت

خضع محمد إسماعيل وحسام أشرف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار المنشطات عقب الفوز على منتخب السويس بتروجت في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على منتخب السويس بتروجت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.



الفوز رفع رصيد أبناء ميت عقبة إلى 7 نقاط يحتل المركز الثاني، في حين توقف رصيد منتخب السويس بتروجت عند نقطة واحدة يحتل المركز السابع عشر.