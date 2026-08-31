البحوث الإسلامية يعلن النتيجة النهائية لاختبارات الابتعاث 2026| ظهرت الآن

أعلنت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، النتيجة النهائيَّة لاختبارات الابتعاث العام لعام 2026م، وذلك عقب الانتهاء من جميع مراحل الاختبارات وأعمال التقييم والمراجعة، وَفق الضوابط والمعايير العِلميَّة والموضوعيَّة المعتمدة.

إعلان النتيجة النهائية لاختبارات الابتعاث العام 2026

وأوضحت الأمانة أنَّ إعلان النتيجة النهائيَّة يأتي تتويجًا لمراحل متكاملة من التقييم؛ للوقوف على مدى توفُّر الكفاءة العِلميَّة والدعويَّة والمهارات اللازمة لدى المتقدِّمين؛ بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تأهيلًا وقدرةً على أداء رسالة الأزهر الشريف في دول العالم المختلفة.

وتأتي اختبارات الابتعاث العام في إطار حرص الأزهر الشريف على إعداد واختيار كوادر عِلميَّة ودعويَّة مؤهَّلة، قادرة على أداء رسالتها في الخارج، وتمثيل مصر والأزهر الشريف خير تمثيل، والتعريف بمنهجه العِلمي والدَّعوي القائم على الوسطيَّة والاعتدال، وتعزيز التواصل مع المجتمعات والمؤسَّسات العِلميَّة والدَّعويَّة في مختلِف دول العالم.

يمكنكم الاطلاع على النتيجة من خلال الرابط الآتي: اضغط هنا