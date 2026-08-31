وزير الطيران المدني: نستهدف التشغيل الكامل للمبنى الجديد بمطار القاهرة خلال 4 سنوات

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إنّ الوزارة بدأت بالفعل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لطرح مناقصة تنفيذ مبنى مطار القاهرة الجديد، موضحًا أن الجزء الأول من المناقصة تم بشكل مبدئي، وأن طبيعة صناعة المطارات تفرض الاستعانة بشركات متخصصة تمتلك خبرات عالمية في هذا المجال.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة النهار"، أنّ صناعة المطارات متخصصة للغاية، وأن عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال على مستوى العالم محدود، ويتراوح بين 10 و15 شركة فقط، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تدخل في تحالفات، وأن المنافسة الحالية تضم نحو 5 تحالفات، معربًا عن أمله في الوصول إلى أفضل هذه الشركات لتنفيذ المشروع.

وأوضح وزير الطيران المدني أن الشركات المتنافسة ستكون جميعها شركات عالمية متخصصة، مؤكدًا أن أحد المعايير الأساسية يتمثل في امتلاك الشركة سابقة خبرة في بناء أكثر من مطار بالحجم المستهدف للمبنى الجديد، والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 40 مليون راكب.

وكشف الحفني أن الوزارة تخطط لاستغراق تنفيذ المبنى الجديد نحو 4 سنوات، مع إمكانية إجراء افتتاح مرحلي للمشروع بعد نحو عامين ونصف إلى 3 سنوات، على أن يتم استكمال كامل الطاقة الاستيعابية للمبنى في حدود 4 سنوات، وفقًا للخطة الموضوعة