برضه صوته نشاز | تعليق صادم لـ طارق الشناوي رغم الصلح مع مصطفى كامل

قال الناقد الفني طارق الشناوي إنه لم يكن على خصام مع مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، موضحًا أنه لم يتجاوز بحقه، وإنما عبّر عن رأيه في صوته، إلا أن الأخير تجاوز في حقه، قبل أن يعتذر عما بدر منه خلال جلسة الصلح التي أُقيمت في نقابة الصحفيين.

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي، حديثه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل مع الاعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2 أنه لا يزال متمسكًا برأيه بأن صوت مصطفى كامل «نشاز»، ولن يتخلى عن رأيه في يوم من الأيام، حتى بعد جلسة الصلح التي أُقيمت بينهما مساء اليوم، موضحًا أن مصطفى كامل وجّه له الشتائم والسباب لمجرد أنه أبدى رأيه، مؤكدًا أن كلمة «نشاز» تعبير عادي يندرج تحت إطار النقد الفني.

وأشار طارق الشناوي إلى أن التجاوز في حقه أمر غير مسموح، لافتًا إلى أن مصطفى كامل حضر اليوم إلى نقابة الصحفيين برفقة أعضاء نقابة المهن الموسيقية، واعتذر له عما بدر منه من إساءة، كما تنازل عن الشق القانوني في الأزمة.