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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب الان في مصر
أسعار الذهب الان في مصر
محمد غالي

تتصدر أسعار الذهب اليوم في مصر اهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار حركة الذهب بين الأسواق المحلية والعالمية، ومتابعة تطورات سعر الأوقية عالميا وتحركات الدولار أمام الجنيه، بالتزامن مع التغيرات المستمرة في مستويات العرض والطلب داخل السوق.

ويترقب المتعاملون أسعار الذهب بشكل متواصل لاتخاذ قرارات الشراء والبيع، سواء لاقتناء المشغولات الذهبية أو شراء السبائك والجنيهات الذهبية، أو بهدف الادخار والاستثمار، خاصة أن الذهب يحافظ على مكانته كأحد الأصول التي يعتمد عليها البعض في الحفاظ على قيمة المدخرات خلال فترات التقلبات الاقتصادية والأسواق المالية.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية وفقا لآخر تحديث على النحو التالي:

عيار 24: سجل سعر البيع نحو 7235 جنيها، مقابل 7190 جنيها للشراء.

عيار 21: بلغ سعر البيع نحو 6330 جنيها، بينما سجل سعر الشراء 6290 جنيها.

عيار 18: وصل سعر البيع إلى 5425 جنيها، مقابل 5390 جنيها للشراء.

عيار 14: سجل سعر البيع نحو 4220 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 4195 جنيها.

الجنيه الذهب: سجل سعر البيع نحو 50640 جنيها، مقابل 50320 جنيها للشراء.

الأونصة بالجنيه المصري: سجلت نحو 225010 جنيهات للبيع، مقابل 223590 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار: سجلت نحو 4434.79 دولار.

تحركات أسعار الذهب في السوق 

تخضع أسعار الذهب في مصر لتأثير مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها حركة السعر العالمي للأوقية، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن مستويات العرض والطلب على المعدن النفيس داخل السوق المحلية.

وقد تشهد الأسعار أكثر من تغيير خلال اليوم الواحد نتيجة حركة الأسواق العالمية والتداولات المحلية، ولذلك ينصح الراغبون في شراء أو بيع الذهب بالتأكد من السعر المعلن لدى التاجر في وقت تنفيذ المعاملة، نظرا لإمكانية تغير الأسعار على مدار اليوم.

كما تجدر الإشارة إلى أن سعر جرام الذهب المعلن لا يمثل التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، إذ تضاف إليه المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى، وتختلف قيمة هذه التكاليف بحسب نوع المشغولة وتصميمها والتاجر والشركة المنتجة.

أسعار الذهب الان في مصر

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مستويات العرض والطلب، إلى جانب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

وتعد تحركات الدولار الأمريكي من أبرز العوامل التي تؤثر في اتجاهات الذهب عالميا، بالإضافة إلى معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الرئيسية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، والتي تلعب دورا في تحديد قرارات المستثمرين وتوجهاتهم نحو الأصول المختلفة.

كما تؤثر التطورات السياسية والاقتصادية والأزمات والتوترات الجيوسياسية في حركة المعدن النفيس، إذ يميل الإقبال على الذهب إلى الارتفاع خلال فترات عدم اليقين وزيادة المخاطر في الأسواق، باعتباره من الأصول التي يستخدمها المستثمرون للتحوط من بعض التقلبات.

أسعار الذهب الان في مصر

الذهب كأداة للادخار والاستثمار

يحافظ الذهب على مكانته كإحدى وسائل الادخار والاستثمار التي يقبل عليها المواطنون، سواء من خلال شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، بينما يستخدمه المستثمرون ضمن استراتيجيات تنويع الأصول وإدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق.

وتبقى حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من التطورات المحلية والعالمية، وفي مقدمتها اتجاهات أسعار الفائدة وقرارات البنوك المركزية، وحركة الدولار، ومستويات التضخم، فضلا عن مؤشرات الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية.

وفي ظل استمرار هذه المتغيرات، تظل أسعار الذهب اليوم في مصر محل متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين، مع ضرورة التأكد من السعر الفعلي وقت تنفيذ عملية البيع أو الشراء، والاستفسار مسبقا عن قيمة المصنعية والدمغة والرسوم الإضافية، للوصول إلى التكلفة النهائية للشراء بصورة دقيقة.

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