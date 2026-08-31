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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يبدأ غدًا.. صرف معاشات سبتمبر بالزيادة الجديدة لجميع المستحقين من منافذ الصرف

معاش
معاش
محمد غالي

تزامنا مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026، أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها والإجراءات اللازمة لبدء صرف مستحقات أصحاب المعاشات والمستفيدين، اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر. 

معاش

وذلك متضمنة الزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة بنسبة 15 بالمئة، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2026

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر، ويستمر الصرف لجميع المستحقين وفقا للمواعيد والقواعد المنظمة، من خلال مختلف منافذ ووسائل الصرف المتاحة.

وتأتي معاشات سبتمبر بالزيادة الجديدة التي تم تطبيقها اعتبارا من شهر يوليو الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستفيدين.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد بدأت تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات بنسبة 15 بالمئة اعتبارا من الأول من يوليو الماضي، ويستفيد من الزيادة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد. فيما تصل التكلفة السنوية للزيادة إلى نحو 70 مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة الجديدة يبلغ 2505 جنيهات، وفقا لقيمة المعاش المستحق لكل حالة.

أماكن صرف معاشات سبتمبر 2026

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل،  بهدف التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف.

معاش

وتشمل وسائل صرف معاشات سبتمبر مكاتب البريد المصري. والبنوك العاملة في مصر، وماكينات الصراف الآلي ATM.

 بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وذلك وفقا لوسيلة الصرف المسجلة لكل مستحق.

انتظام صرف المعاشات

وكان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أكد انتظام عملية صرف المعاشات بالزيادة الجديدة من خلال مختلف قنوات الصرف. 

مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على التوسع في وسائل إتاحة المستحقات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستفيدين.

وأكد عوض أن زيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم أصحاب المعاشات وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء الاقتصادية.

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها لصرف معاشات شهر سبتمبر 2026 في الموعد المحدد. 

معاش

مع التأكيد على إتاحة المستحقات من خلال منافذ وقنوات الصرف المختلفة اعتبارا من الأول من سبتمبر، ليتمكن جميع أصحاب المعاشات والمستفيدين من الحصول على مستحقاتهم بصورة منتظمة.

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