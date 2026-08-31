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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
أسماء عبد الحفيظ

احتفلت المخرجة الشابة زينة أشرف عبد الباقي بخطوبتها على ألكسندر ألن، خلال حفل عائلي خاص اتسم بالخصوصية والدفء، بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين.

وأقيم حفل الخطوبة في أجواء هادئة وأنيقة، حيث احتفل الثنائي ببداية مرحلة جديدة من حياتهما وسط أجواء عائلية مميزة، كما خضعا لجلسة تصوير خاصة كشفت عن تفاصيل المناسبة وإطلالة زينة التي لفتت الأنظار.

زينة أشرف عبد الباقي بإطلالة بيضاء أنيقة

اختارت زينة أشرف عبد الباقي إطلالة بيضاء ناعمة تناسب أجواء حفل الخطوبة، حيث ظهرت بفستان أبيض طويل من الجبير، تميز بتصميم أنيق يكشف عن الأكتاف ويمنح الإطلالة لمسة أنثوية راقية.

وجاء الفستان بتفاصيل بسيطة وراقية، مع تصميم طويل منحها مظهرًا يشبه إطلالات العرائس الكلاسيكية، بينما ساعدت خامة الجبير في إضافة لمسة فخامة دون مبالغة.

وحرصت زينة على أن تكون إطلالتها متوازنة، فابتعدت عن التفاصيل المبالغ فيها واكتفت بتصميم أنيق يبرز جمالها الطبيعي ويمنحها حضورًا لافتًا خلال المناسبة.

مكياج ناعم وشعر مرفوع

واختارت زينة مكياجًا بسيطًا وناعمًا اعتمد على إبراز ملامح وجهها بطريقة طبيعية، مع لمسات هادئة من مستحضرات التجميل التي تناسب أجواء الخطوبة.

أما تسريحة الشعر، فاعتمدت زينة على رفع شعرها بالكامل، ما ساعد على إبراز تفاصيل الفستان ومنطقة الأكتاف، كما منح إطلالتها مظهرًا أكثر أناقة ورقيًا.

وجاءت الإطلالة بالكامل بأسلوب هادئ يجمع بين البساطة والفخامة، لتظهر زينة في حفل خطوبتها بإطلالة عروس ناعمة بعيدًا عن المبالغة.

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي وألكسندر ألن

وشهد الحفل أجواء عائلية خاصة، حيث حرص المقربون من زينة وألكسندر ألن على مشاركتهما فرحتهما بهذه المناسبة.

وتأتي الخطوبة بالتزامن مع مواصلة زينة أشرف عبد الباقي مشوارها الفني كمخرجة، بعدما قدمت فيلم «مين يصدق»، الذي كان أول تجاربها في الإخراج السينمائي، إلى جانب أعمالها في الدراما.

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منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
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