في 11 ساعة.. إنجي صفوت تسمع القرآن كاملا والقرموطي يقرأ الفاتحة لوالدها على الهواء

كشفت المتسابقة إنجي صفوت، ابنة محافظة كفر الشيخ، عن نجاحها في تسميع القرآن الكريم كاملاً خلال 11 ساعة فقط، متغلبةً على الوقت والجهد ومسجلةً أحد أقل الأوقات قياسًا في السرد القرآني.

وأوضحت «إنجي»، خلال اتصال هاتفي أجراه معها الإعلامي جابر القرموطي، عبر برنامجه «حلوة بلادي» المذاع على قناة «مودرن mti»، أن رحلة التسميع بدأت في تمام الساعة الثانية ظهرًا واستمرت حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، تخللها العديد من الاستراحات لأداء الصلوات ومراعاة الفواصل.

وأشاد الإعلامي جابر القرموطي بهذا الإنجاز الاستثنائي، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك في 11 ساعة فقط يُعد وقتًا قياسيًا مقارنة بالمعدلات الشائعة وحرص على قراءة الفاتحة على روح والدها على الهواء مباشرة.

وأعربت «إنجي» عن شكرها لله تعالى على هذا التوفيق والسداد، مشيرة إلى أنها تتمنى العمل كـ «معلمة قرآن كريم» لنقل تجربتها وتحفيظ أجيال جديدة، وأمنيتها الغالية في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة.