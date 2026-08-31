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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غلاب: زيارة الرئيس الصيني لمصر دفعة قوية للتوطين الصناعي وخلق فرص عمل بالصعيد

عمرو غلاب
عمرو غلاب

أكد عمرو غلاب، الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر؛ تمثل دفعة قوية للعلاقات المصرية الصينية، وفرصة تاريخية لتحويل الشراكة بين البلدين من التبادل التجاري إلى شراكات صناعية وإنتاجية حقيقية تخدم أهداف التنمية في المحافظات.

وقال غلاب، في تصريحات له اليوم: الزيارة تأتي في لحظة فارقة تتجه فيها الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وجذب الاستثمارات النوعية، وهو ما يتقاطع تماماً مع قدرات الصين الاستثمارية والتكنولوجية الهائلة.

وأضاف الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية بالمنيا، أن الصعيد وعلى رأسه محافظة المنيا، لديه مقومات كبيرة لاستقبال الاستثمارات الصينية، في المناطق الصناعية بالمحافظة، وفي قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والصناعات الهندسية ومواد البناء والطاقة الجديدة.

إعطاء أولوية لنقل التكنولوجيا

وطالب عمرو غلاب، بضرورة إعطاء أولوية لنقل التكنولوجيا وتدريب وتأهيل الشباب والعمالة المصرية لضمان استدامة هذه المشروعات.

وأشار غلاب، إلى أن الاستثمار الصيني في مصر يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد، وزيادة معدلات التصدير والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية للوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

وطالب بضرورة ترجمة مخرجات الزيارة الرئاسية إلى مشروعات محددة بجداول زمنية واضحة، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الصينيين داخل المناطق الصناعية، بما يضمن دخول مصر مرحلة جديدة من الثورة الصناعية.

وقال عمرو غلاب: الشراكة مع الصين أحد روافد النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، التي تستهدف تنمية حقيقية وعادلة تصل لكل محافظات مصر.

حزب الجبهة الوطنية عمرو غلاب الرئيس الصيني شي جين بينغ العلاقات المصرية الصينية

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