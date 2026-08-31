قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من التاريخ إلى الاستثمار.. سفير عُمان: نريد شراكات ومشروعات حقيقية مع مصر
حماس تحذر من خطورة فرض المنهاج التعليمي الصهيوني على طلبة القدس المحتلة
تجديد حبس ربة منزل وعشيقها لضربه نجلها حتى وفاته في حلوان 45 يوما
مدبولي يستعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني لمصر
التموين تفاجئ المواطنين.. 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة في 185 مركزًا
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يحذر من تحول عنف المستوطنين إلى مواجهة مسلحة بالضفة
محمد سليمان عبد المالك يكشف سر تأجيل عرض "بنج كلي" قبل ذلك.. خاص
لـ لم شمل الأسرة| إعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم
استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد.. خطط للأنشطة وتأمين المدارس وافتتاح منشآت تعليمية
أحمد بلال يهاجم منتقدي الأهلي بسبب محمد معروف: بدري أوي على الحاجات دي
الرئيس السيسي يجتمع بـ مدبولي ووزير الطيران المدني.. فيديو
بلومبرج: السعودية تجري محادثات أولية للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
أسماء عبد الحفيظ

تعتاد كثير من ربات البيوت على إضافة قليل من الزيت إلى ماء سلق المكرونة، اعتقادًا بأن هذه الخطوة تمنع حبات المكرونة من الالتصاق ببعضها بعد التسوية. لكن هل هذه الطريقة فعالة فعلًا؟ وهل الزيت الموجود في ماء السلق يصل إلى المكرونة بالكمية التي تجعله يمنع التصاقها؟

قال الشيف محمود العمدة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحقيقة  إضافة الزيت إلى ماء المكرونة ليست الطريقة الأفضل لمنع الالتصاق.

لماذا لا يمنع الزيت التصاق المكرونة؟

الزيت والماء لا يمتزجان بشكل طبيعي، لذلك يظل الزيت في صورة طبقة منفصلة على سطح الماء بدرجة كبيرة. وحتى إذا التصق جزء بسيط منه بالمكرونة، فإنه لا يغطي سطحها بالشكل الكافي لمنع التصاق القطع ببعضها.

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك 

والأهم أن وجود طبقة زيتية على سطح المكرونة بعد السلق قد يجعل الصوص أقل قدرة على الالتصاق بها، خصوصًا عند استخدام صوصات تعتمد على تغليف المكرونة جيدًا.

ما الطريقة الصحيحة لمنع المكرونة من الالتصاق؟

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك 

هناك عدة خطوات أكثر فاعلية من إضافة الزيت إلى ماء السلق.

1. استخدمي كمية مياه مناسبة

ضعي المكرونة في حلة واسعة تحتوي على كمية كافية من الماء، حتى تتحرك المكرونة بسهولة أثناء الغليان ولا تتكدس فوق بعضها.

2. قلبي المكرونة في البداية

من أهم الخطوات تقليب المكرونة خلال الدقائق الأولى من السلق، لأن النشويات التي تخرج من سطحها تكون أكثر قابلية لجعل القطع تلتصق ببعضها في هذه المرحلة.

استخدمي ملعقة مناسبة وقلبيها جيدًا، خاصة بعد وضع المكرونة مباشرة في الماء.

3. لا تتركيها في ماء السلق بعد اكتمال التسوية

بعد وصول المكرونة إلى القوام المناسب، صفيها فورًا. تركها في الماء الساخن فترة أطول من اللازم قد يؤثر على قوامها ويجعلها أكثر ليونة.

4. اخلطيها بالصوص مباشرة

إذا كنتِ تحضرين مكرونة بالصوص الأحمر أو الأبيض، فمن الأفضل نقل المكرونة إلى الصوص بعد تصفيتها مباشرة وتقليبها جيدًا.

هذه الخطوة لا تمنع الالتصاق فقط، لكنها تساعد أيضًا على توزيع الصوص بشكل أفضل على كل قطعة.

هل يجب غسل المكرونة بعد السلق؟

في معظم وصفات المكرونة الساخنة، لا تحتاجين إلى غسلها بالماء البارد بعد السلق، لأن النشا الموجود على سطحها يساعد الصوص على الالتصاق بها.

أما غسل المكرونة فقد يكون مناسبًا في بعض الوصفات الباردة، مثل سلطات المكرونة، عندما يكون الهدف تبريدها وإيقاف عملية الطهي.

وماذا عن إضافة الزيت بعد السلق؟

إذا كنتِ ستستخدمين المكرونة في طبق بارد أو ستتركينها فترة قبل تقديمها، يمكن تقليبها بكمية صغيرة جدًا من الزيت حتى تقل فرصة التصاقها ببعضها.

لكن إذا كانت المكرونة ستدخل مباشرة في الصوص، فلا تكون إضافة الزيت هي الخيار الأفضل؛ لأنك تريدين أن يحتفظ سطح المكرونة بالنشا الذي يساعد الصوص على الالتصاق.

وماذا عن إضافة الزيت بعد السلق الزيت المكرونة ماء المكرونة هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا لماذا لا يمنع الزيت التصاق المكرونة ما الطريقة الصحيحة لمنع المكرونة من الالتصاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

ياسر ابراهيم

تفاصيل أزمة ياسر إبراهيم مع الأهلي

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

ترشيحاتنا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

بالصور

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

بطاطس مهروسة.. طريقة عمل الماش بوتيتو

طريقة عمل الماش بوتيتو "البطاطس المهروسة"
طريقة عمل الماش بوتيتو "البطاطس المهروسة"
طريقة عمل الماش بوتيتو "البطاطس المهروسة"

قبل دخول المدارس.. 15 فكرة لـ لانش بوكس صحي واقتصادي

.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى

محمود قابيل وبسمة وعمرو سليم فى وداع ابنة نجلاء فتحي

بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد