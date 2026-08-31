تعتاد كثير من ربات البيوت على إضافة قليل من الزيت إلى ماء سلق المكرونة، اعتقادًا بأن هذه الخطوة تمنع حبات المكرونة من الالتصاق ببعضها بعد التسوية. لكن هل هذه الطريقة فعالة فعلًا؟ وهل الزيت الموجود في ماء السلق يصل إلى المكرونة بالكمية التي تجعله يمنع التصاقها؟

قال الشيف محمود العمدة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحقيقة إضافة الزيت إلى ماء المكرونة ليست الطريقة الأفضل لمنع الالتصاق.

لماذا لا يمنع الزيت التصاق المكرونة؟

الزيت والماء لا يمتزجان بشكل طبيعي، لذلك يظل الزيت في صورة طبقة منفصلة على سطح الماء بدرجة كبيرة. وحتى إذا التصق جزء بسيط منه بالمكرونة، فإنه لا يغطي سطحها بالشكل الكافي لمنع التصاق القطع ببعضها.

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

والأهم أن وجود طبقة زيتية على سطح المكرونة بعد السلق قد يجعل الصوص أقل قدرة على الالتصاق بها، خصوصًا عند استخدام صوصات تعتمد على تغليف المكرونة جيدًا.

ما الطريقة الصحيحة لمنع المكرونة من الالتصاق؟

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

هناك عدة خطوات أكثر فاعلية من إضافة الزيت إلى ماء السلق.

1. استخدمي كمية مياه مناسبة

ضعي المكرونة في حلة واسعة تحتوي على كمية كافية من الماء، حتى تتحرك المكرونة بسهولة أثناء الغليان ولا تتكدس فوق بعضها.

2. قلبي المكرونة في البداية

من أهم الخطوات تقليب المكرونة خلال الدقائق الأولى من السلق، لأن النشويات التي تخرج من سطحها تكون أكثر قابلية لجعل القطع تلتصق ببعضها في هذه المرحلة.

استخدمي ملعقة مناسبة وقلبيها جيدًا، خاصة بعد وضع المكرونة مباشرة في الماء.

3. لا تتركيها في ماء السلق بعد اكتمال التسوية

بعد وصول المكرونة إلى القوام المناسب، صفيها فورًا. تركها في الماء الساخن فترة أطول من اللازم قد يؤثر على قوامها ويجعلها أكثر ليونة.

4. اخلطيها بالصوص مباشرة

إذا كنتِ تحضرين مكرونة بالصوص الأحمر أو الأبيض، فمن الأفضل نقل المكرونة إلى الصوص بعد تصفيتها مباشرة وتقليبها جيدًا.

هذه الخطوة لا تمنع الالتصاق فقط، لكنها تساعد أيضًا على توزيع الصوص بشكل أفضل على كل قطعة.

هل يجب غسل المكرونة بعد السلق؟

في معظم وصفات المكرونة الساخنة، لا تحتاجين إلى غسلها بالماء البارد بعد السلق، لأن النشا الموجود على سطحها يساعد الصوص على الالتصاق بها.

أما غسل المكرونة فقد يكون مناسبًا في بعض الوصفات الباردة، مثل سلطات المكرونة، عندما يكون الهدف تبريدها وإيقاف عملية الطهي.

وماذا عن إضافة الزيت بعد السلق؟

إذا كنتِ ستستخدمين المكرونة في طبق بارد أو ستتركينها فترة قبل تقديمها، يمكن تقليبها بكمية صغيرة جدًا من الزيت حتى تقل فرصة التصاقها ببعضها.

لكن إذا كانت المكرونة ستدخل مباشرة في الصوص، فلا تكون إضافة الزيت هي الخيار الأفضل؛ لأنك تريدين أن يحتفظ سطح المكرونة بالنشا الذي يساعد الصوص على الالتصاق.