تجديد حبس ربة منزل وعشيقها لضربه نجلها حتى وفاته في حلوان 45 يوما

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، تجديد حبس ربة منزل وعشيقها 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاعتداء عشيقها على نجلها بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في حلوان.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الرائد أحمد الدالي ضابط مباحث قسم حلوان تبلغ للقسم من الخدمة المعينة بمستشفى حلوان العام بوصول طفل متوفى بصحبة والدته وعليه بالانتقال والفحص تبين وصول طفل متوفى يدعى مصطفى محمود، 6 سنوات طالب الصف الأول الابتدائى مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم التقابل مع والدة الطفل المتوفى وتدعى «إنجي. ح»، 28 سنة، ربة منزل وبمناقشتها أقرت بأن المتسبب في إحداث إصابات الطفل المتوفى «عشيقها» ويدعى «جاسر .ص» وتم ضبطه وتبين أنه عاطل، 26 عاما ومقيم بمركز دشنا في قنا.

وبمواجهتم، أقرت الأولى بأنها مطلقة منذ عام ومقيمة بمسكن الزوجية، وبصحبتها نجلها وبعد الطلاق قامت بالتعرف على المدعو «جاسر .ص» عن طريق الأنترنت وقامت بمعاشرته معاشرة الأزواج وأنه مقيم بصحبتها بالشقة مسكن الزوجية من شهر، وأثناء قيام نجلها المتوفى باللهو داخل الشقة قام جاسر بالتعدى عليه بالضرب باليد والعقر وإطفاء السجائر في جسده ما أدى إلى إصاباته التي أودت بحياته وأنه دائم التعدى عليه بالضرب.

وبمواجهة المتهم «جاسر .ص» اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.