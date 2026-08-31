قبل دخول المدارس.. 15 فكرة لـ لانش بوكس صحي واقتصادي

تبحث الأمهات عن أفكار أكلات لانش بوكس للمدرسة للأطفال بعد بدء العام الدراسي الجديد، حيث يحتاج الصغار إلى أكلات صحية سهلة التحضير، تمنحهم الشبع خلال ساعات الدراسة، وتكون في نفس الوقت وجبات خفيفة على المعدة لتناسب الفترة الصباحية.



ساندوتشات / لفائف



تونة بالذرة والمايونيز (خفيف).

شاورما فراخ أو بقايا فراخ مشوية ملفوفة في تورتيلا.

بيض مسلوق مهروس مع مايونيز أو بطاطس.

لانشون/ديك رومي مع خس وخيار.

حمص بالطحينة أو بابا غنوج مع خيار/جزر.



بروتين خفيف

قطع ناجتس فراخ صحية (مخبوزة مش مقلية).

أصابع كفتة مشوية.

ميكس لحمة باردة (تركي، بيف).

بيضة مسلوقة.

أفكار أخرى..



1-طبق مكرونة بالتونة وطماطم وعنب

2- ساندوتش بطاطس بورية وسلطة خضراء

3- قطعتين من الكيك المنزلي وبيض مسلوق وعصير

4- ساندوتش الجبنة المطبوخة وسلطة خضار

5- شرائح الدجاج مع الأرز وعصير وفلفل وجزر

6- ساندوتش شيكولاته نوتيلا ومكسرات وعصير

7-بسكويتات الوفل مع زبدة الفول السوداني والمربى وفراولة.