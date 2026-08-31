بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، في خطوة تستهدف توفير بدائل سكنية مرنة للفئات التي لا تستطيع تحمل تكاليف التملك أو استيفاء شروط الحصول على وحدات بنظام التمويل العقاري.

ويأتي الطرح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توسيع مظلة برامج الإسكان الاجتماعي وإتاحة وحدات سكنية للفئات الأولى بالرعاية، مع منح المستفيدين فرصة للسكن دون الحاجة إلى تحمل أعباء مالية كبيرة مرتبطة بالتملك.

3300 وحدة للإيجار في المدن الجديدة

وكشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد يتضمن نحو 3300 وحدة سكنية بنظام الإيجار في عدد من المدن الجديدة.

وأوضحت أن الوحدات تستهدف بشكل أساسي الفئات التي لا تستطيع في الوقت الحالي تلبية شروط التمليك، مع إتاحة إمكانية التحول إلى التمليك مستقبلًا للمستفيدين المنتظمين في سداد القيمة الإيجارية، حال توافرت لديهم القدرة المالية وسمحت القواعد المنظمة بذلك.

300 وحدة في أكتوبر الجديدة

ومن بين المدن التي يتضمنها الطرح مدينة أكتوبر الجديدة، حيث سيتم إتاحة نحو 300 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

وأشارت إلى أنه تم اختيار مواقع الوحدات داخل مناطق مأهولة بالفعل، بما يسهل وصول المواطنين إليها، ويوفر لهم الخدمات ووسائل المواصلات، ويسهم في خفض تكلفة الانتقال والسكن.

8500 وحدة في المحافظات

ولا يقتصر الطرح على المدن الجديدة، حيث يشمل نحو 8500 وحدة سكنية في عدد من المحافظات، من بينها مطروح وأسوان والأقصر والإسماعيلية، مع وجود وحدات في محافظات ومدن أخرى.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الوحدات المطروحة خلال أوائل الشهر المقبل، على أن تتاح كراسة الشروط بعد الإعلان بنحو 15 يومًا، وتتم إجراءات الحجز والتقديم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية.

من الفئات المستهدفة؟

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى الشباب حديثي الزواج ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا، بشرط الإقامة أو العمل في المدينة أو المحافظة التي توجد بها الوحدة.

كما يشترط البرنامج ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة، وألا يمتلك وحدة سكنية، إلى جانب الالتزام بحدود الدخل التي تحددها كراسة الشروط.

ومن المقرر ألا يتجاوز إجمالي دخل الزوج والزوجة 12 ألف جنيه شهريًا، مع توجيه البرنامج بشكل أساسي إلى الفئات الأقل دخلًا التي تحتاج إلى حل سكني مناسب في الوقت الحالي.

الإيجار يبدأ من 1500 جنيه

وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للصندوق، تبدأ القيمة الإيجارية للوحدات في المحافظات من نحو 1500 جنيه شهريًا، بينما تبدأ في المدن الجديدة من حوالي 2000 جنيه شهريًا.

وأوضحت مي عبد الحميد أن قيمة الإيجار ترتبط بدخل المستفيد، حيث يدفع المواطن نسبة من دخله كقيمة إيجارية، وبالتالي قد تختلف القيمة من مستفيد إلى آخر وفقًا للدخل المحدد له.

كما أشارت إلى أن الحد الأدنى للدخل سيتم تحديده بصورة تفصيلية ضمن كراسة الشروط، مع توقعات بأن يدور حول 5 أو 6 آلاف جنيه في المحافظات، ونحو 7 أو 8 آلاف جنيه في المدن الجديدة.

مدة الإيجار تصل إلى 6 سنوات

ويتيح البرنامج للمستفيد الاستمرار في الإيجار لمدة تصل إلى 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، بما يمنح المواطن فترة كافية للاستقرار السكني، مع إمكانية الاستمرار وفقًا للقواعد والشروط المنظمة للبرنامج.

ما الفرق بين الإيجار والإيجار التمليكي؟

وأكدت مي عبد الحميد أن برنامج الإيجار الذي يطرحه صندوق الإسكان الاجتماعي يختلف عن نظام الإيجار التمليكي الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية.

ففي الإيجار التمليكي، تكون مدة السداد والأقساط محددة مسبقًا وتنتهي بتملك الوحدة، بينما يستهدف برنامج صندوق الإسكان الاجتماعي المواطنين الذين قد لا تكون لديهم القدرة على التملك في الوقت الحالي، سواء بسبب عدم القدرة على توفير مقدم الوحدة أو ارتفاع قيمة الأقساط.

كما أن نظام الإيجار يناسب المواطنين الذين يحتاجون إلى السكن لفترة مؤقتة بسبب ظروف العمل أو الانتقال بين المدن، دون الالتزام طويل الأجل بشراء وحدة سكنية.

طرح جديد يوسع خيارات السكن

ويعكس طرح الوحدات بنظام الإيجار توجهًا نحو تنويع الحلول السكنية أمام محدودي ومتوسطي الدخل، بحيث لا يقتصر الدعم السكني على التملك فقط، وإنما يشمل أيضًا توفير وحدات بالإيجار بقيم تتناسب مع دخول المستفيدين.