عثمان ديمبلي يقترب من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2030

اقترب الفرنسي عثمان ديمبلي من الاستمرار مع باريس سان جيرمان، بعدما توصل النادي واللاعب إلى اتفاق نهائي بشأن تمديد العقد، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ليكيب».

وبحسب التقارير، فإن الاتفاق الجديد قد يمتد حتى عام 2030، في خطوة تؤكد رغبة الطرفين في مواصلة الشراكة التي بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت «ليكيب» إلى أن المفاوضات مع ممثلي ديمبلي استمرت لعدة أشهر، دون وجود أي قلق داخل إدارة باريس سان جيرمان بشأن مستقبل اللاعب، في ظل وجود توافق كامل بين الطرفين على الاستمرار معًا.

من جانبه، أكد فابريس هوكينز أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، مع دراسة صيغة عقد جديد لمدة عام أو عامين، قبل أن تتجه الأمور نحو تمديد إقامة ديمبلي في العاصمة الفرنسية.

وحرص باريس سان جيرمان خلال المفاوضات على احترام رغبة ديمبلي، خاصة فيما يتعلق بعدم زيادة التزاماته التعاقدية بصورة كبيرة.

ورغم التوصل إلى اتفاق، فإن التوقيع الرسمي على العقود لم يتم حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم خلال الأسابيع المقبلة، لتُغلق بذلك واحدة من أبرز ملفات الفريق الباريسي.

ويأتي استمرار ديمبلي مع باريس بعد تألقه اللافت، حيث أصبح أحد أهم العناصر الهجومية في تشكيلة الفريق، فيما يتمسك النادي بخدماته باعتباره جزءًا أساسيًا من مشروعه خلال السنوات المقبلة.