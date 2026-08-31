حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو

كشف هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة رايو فاليكانو، مساء اليوم الإثنين، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول جولتين، عقب انتصاره الكبير على إلتشي بخماسية نظيفة، ثم تفوقه على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد.

ويبحث الفريق الكتالوني عن فوزه الثالث على التوالي في بداية الموسم، إلى جانب مواصلة سلسلة انتصاراته على ملعبه في الدوري، والتي وصلت إلى 20 مباراة متتالية.

وشهدت قائمة فليك حضور المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة ومنتخب مصر، ليواصل اللاعب الشاب وجوده ضمن حسابات الفريق الأول في مواجهة جديدة بالليجا.

قائمة برشلونة أمام رايو فاليكانو

حراسة المرمى: جوان جارسيا، تشيزني، إيدر ألير.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، بالدي، كوبارسي، هيكتور فورت، كريستنسن، جيرارد مارتن، كوندي، إيريك جارسيا.

خط الوسط: فيرمين، بيدري، رودري، داني أولمو، بيرنال، براين فارياس.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، أديمي، جوردون، حمزة عبد الكريم.

وتتجه الأنظار خلال المباراة إلى حمزة عبد الكريم، الذي يأمل في الحصول على فرصة للمشاركة وإثبات نفسه ضمن كتيبة فليك، في ظل المنافسة القوية داخل الخط الهجومي لبرشلونة.