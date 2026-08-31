سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

شهد سعر الدولار في مصر ارتفاع مطلع تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بسعر إغلاق الأسبوع الماضي.

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026

وتصدر بنك العقاري المصري العربي وبنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) قائمة أعلى أسعار الدولار اليوم، إذ بلغ سعر الشراء في كلا البنكين 50.75 جنيه و50.85 جنيه سعر البيع.

وسجل الدولار في كل من بنوك الأهلي الكويتي و الشركة المصرفية (SAIB) سعر شراء عند 50.50 جنيه، وسعر بيع عند 50.60 جنيه.

وصعد سعر الدولار في بنك الإسكندرية لنحو 50.49 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مسجلا 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في كل من بنك نكست (NXT)، والمصري الخليجي (EG Bank)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك قناة السويس والعربي الأفريقي.

أما بنك مصر (BM)، أحد أكبر البنوك الحكومية، فسجل سعر الدولار عند 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الدولار في بنوك الكويت الوطني، التجاري الدولي (CIB) 50.40 جنيه، وسعر البيع 50.50 جنيه.

وتساوي سعر الدولار في بنوك البركة وفيصل الإسلامي المصري ليسجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

وجاء بنك كريدي أجريكول مصر بسعر شراء 50.43 جنيه وسعر بيع 50.53 جنيه.

واستقر سعر الدولار في ميد بنك (MID Bank) دون تغيير عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار عند 50.46 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار

50.75 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار

50.50 جنيه.

متوسط سعر الدولار في مصر

50.54 جنيه.