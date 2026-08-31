قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية «إم كيو-9»
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس
قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا
"ما يُلقى في البحر لا يختفي".. قصة 200 ألف برميل نفايات مشعة في أعماق الأطلسي
الرئيس الإيراني يتوعد: لا نسعى للحرب.. لكن ردنا سيكون حاسما على أي اعتداء
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 31 - 8 - 2026 والقنوات الناقلة
هل انتشار النمل والحشرات له علاقة بالحسد؟.. دار الإفتاء تجيب
ليبيا في ظلام دامس.. انقطاع الكهرباء يشل طرابلس ومناطق واسعة غرب البلاد
ترامب يفتح النار على الحلفاء: ننفق المليارات ومن طلبنا مساعدتهم رفضوا
سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب
ترامب يحذر: إيران كانت تستهدف دول الخليج.. وامتلاكها النووي كان سيغير شكل الشرق الأوسط
ترامب: سيطرتنا على مضيق هرمز شبه كاملة.. وأزلنا جميع الألغام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

شهد سعر الدولار في مصر ارتفاع مطلع تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بسعر إغلاق الأسبوع الماضي.

واستقر  سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026

وتصدر بنك العقاري المصري العربي وبنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) قائمة أعلى أسعار الدولار اليوم، إذ بلغ سعر الشراء في كلا البنكين 50.75 جنيه و50.85 جنيه سعر البيع.

وسجل الدولار في كل من بنوك الأهلي الكويتي و الشركة المصرفية (SAIB) سعر شراء عند 50.50 جنيه، وسعر بيع عند 50.60 جنيه.

وصعد سعر الدولار في بنك الإسكندرية لنحو 50.49 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مسجلا 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في كل من بنك نكست (NXT)، والمصري الخليجي (EG Bank)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك قناة السويس والعربي الأفريقي.

أما بنك مصر (BM)، أحد أكبر البنوك الحكومية، فسجل سعر الدولار عند 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الدولار في بنوك  الكويت الوطني، التجاري الدولي (CIB) 50.40 جنيه، وسعر البيع 50.50 جنيه.

وتساوي سعر الدولار في بنوك البركة وفيصل الإسلامي المصري ليسجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

وجاء بنك كريدي أجريكول مصر بسعر شراء 50.43 جنيه وسعر بيع 50.53 جنيه. 

واستقر سعر الدولار في  ميد بنك (MID Bank) دون تغيير عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار عند 50.46 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

 أعلى سعر لشراء الدولار

 50.75 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار 

 50.50 جنيه.

متوسط سعر الدولار في مصر 

 50.54 جنيه.

سعر الدولار الجنيه المصري البنك المركزي متوسط سعر الدولار أقل سعر لبيع الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

سعر الدولار

انخفاض جديد بجميع البنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد

ترشيحاتنا

نادية الجندي تواسي نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة

مش قادرة أعبر عن مدى حزني.. نادية الجندي تواسي نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة

كرم بورسين يخضع لعملية جراحية مفاجئة في إسطنبول.. وهذه تفاصيل حالته الصحية وموعد عودته إلى العمل

كرم بورسين يخضع لعملية جراحية مفاجئة في إسطنبول.. تفاصيل حالته الصحية وموعد عودته

غياب بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين عن زفاف شقيقته يثير التساؤلات.. التصوير يحسم الجدل

غياب بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين عن زفاف شقيقته يثير التساؤلات.. التصوير يحسم الجدل

بالصور

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد